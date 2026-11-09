WhatsApp potrà nascondere il numero: quattro livelli di privacy

Su WhatsApp potrebbe presto arrivare un’opzione pensata per chi preferisce non mostrare il proprio numero di telefono a chiunque. L’app di messaggistica sta infatti lavorando a una funzione che permetterà di nasconderlo, con un sistema basato su quattro livelli di privacy. Un cambiamento non da poco per un servizio che fin dalle origini ha legato l’identità di ogni utente proprio a quella sequenza di cifre, condivisa in modo quasi automatico ogni volta che si entra in contatto con qualcuno. Il progetto non nasce dal nulla. Da tempo si parlava di un impegno dell’azienda per rendere la piattaforma più attenta alla riservatezza dei dati personali. Quella che fino a poco fa sembrava solo un’ipotesi oggi assume contorni più definiti, anche se i dettagli completi su come verranno organizzati i diversi gradi di protezione non sono ancora stati svelati nella loro interezza.

Il nome utente come primo passo verso più riservatezza

Per capire dove sta andando WhatsApp conviene guardare indietro di qualche mese. A partire da giugno Meta aveva cominciato a consentire la prenotazione di un nome utente, collegato a doppio filo con il proprio account. Un tassello che, a guardarlo oggi, appare come la base necessaria per arrivare a nascondere il numero. Senza un identificativo alternativo, infatti, sarebbe stato difficile immaginare un modo per farsi trovare e contattare senza rivelare il proprio recapito telefonico.

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Il meccanismo è piuttosto intuitivo anche per chi non mastica tecnologia. Il nome utente funziona come una sorta di etichetta personale, qualcosa che si può comunicare con maggiore leggerezza rispetto a un numero di cellulare. Il numero, del resto, è un dato molto più delicato: è legato alla propria persona, spesso usato anche per altri servizi, e una volta diffuso è complicato tornare indietro. Per questo l’arrivo dello username aveva già acceso l’attenzione di molti utenti. Era abbastanza chiaro che non si trattasse di una semplice aggiunta estetica, ma di un primo movimento verso una gestione diversa dell’identità all’interno dell’app.

Quattro livelli per decidere chi vede il numero di telefono

Il cuore della novità sta proprio nella possibilità di scegliere quanto esporsi. La funzione in fase di test prevede quattro livelli di privacy, un’impostazione graduale che dovrebbe lasciare a ciascuno la libertà di stabilire fino a che punto rendere visibile il proprio numero di telefono. Non un semplice interruttore acceso o spento, quindi, ma una scala di opzioni.

L’approccio a più gradi ha una sua logica. Le esigenze cambiano molto da persona a persona: c’è chi usa WhatsApp quasi esclusivamente con amici e familiari e chi invece lo sfrutta per lavoro, in gruppi numerosi o con contatti appena conosciuti. Offrire più alternative significa adattarsi a situazioni diverse senza costringere tutti dentro un’unica regola.

Su come saranno strutturati nel concreto i singoli livelli, al momento, le informazioni disponibili restano limitate. Quello che emerge con chiarezza è la direzione intrapresa da Meta, che punta a dare agli utenti un controllo più ampio sui propri dati all’interno della piattaforma. La combinazione tra nome utente e livelli di visibilità del numero rappresenta il passaggio che collega le due iniziative.

La funzione si trova ancora in fase di sperimentazione e non è stata resa disponibile a tutti. Il percorso avviato con la prenotazione dello username a giugno trova però in questa opzione il suo sviluppo più evidente, con WhatsApp impegnata a testare il sistema che permetterà di tenere nascosto il proprio numero.

Fonte: TecnoAndroid