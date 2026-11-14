Oppo: gimbal camera quasi pronta: potrebbe avere il sensore da 200 MP

Oppo sembra ormai pronta a debuttare in un territorio nuovo con la sua prima gimbal camera, un dispositivo che l’azienda cinese aveva già confermato lo scorso settembre e che adesso potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2026. Il progetto, conosciuto con il nome in codice Fuyao, ha un obiettivo piuttosto chiaro fin dalla nascita. Si tratta di proporre un’alternativa concreta alla serie Osmo Pocket di DJI, che in questo segmento rappresenta da tempo il punto di riferimento.

Le nuove indiscrezioni arrivano da Digital Chat Station, leaker molto attivo sul social cinese Weibo e considerato tra i più affidabili quando si parla di prodotti in arrivo dall’Asia. Non è certo la prima volta che anticipa i piani del marchio e anche stavolta è stato tra i primi a condividere qualche dettaglio tecnico concreto sulla videocamera tascabile di Oppo, un prodotto che fino a poco tempo fa era rimasto avvolto in un certo riserbo.

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Un mercato sempre più affollato e un sensore da 200 MP

Il settore delle fotocamere gimbal compatte sta diventando via via più competitivo. Oltre a Oppo, infatti, anche Insta360 e vivo avrebbero nuovi dispositivi in arrivo, segno che la categoria dominata finora da DJI sta attirando l’interesse di parecchi produttori. Chi vuole ritagliarsi uno spazio dovrà quindi presentarsi con argomenti solidi e a quanto pare il colosso cinese ha intenzione di puntare forte sul comparto fotografico.

Stando alle informazioni trapelate, il dispositivo potrebbe infatti montare un sensore da 200 MP con formato ottico da 1/1,12 pollici. Una specifica che richiama da vicino quella che ci si aspettava di trovare su Find X10 Ultra, lo smartphone di punta che l’azienda ha poi deciso di cancellare. Secondo il leaker si tratterebbe proprio dello stesso componente e la cosa non sorprende più di tanto. Appena il giorno prima, infatti, la stessa fonte aveva spiegato che le parti principali di quel top di gamma mai arrivato nei negozi sarebbero finite in altri futuri prodotti del marchio.

Praticamente una parte del lavoro svolto per il telefono abbandonato potrebbe trovare una seconda vita all’interno di Fuyao. Un sensore di queste dimensioni su una videocamera così piccola sarebbe una scelta capace di distinguere il prodotto rispetto alla concorrenza, almeno sulla carta, visto che proprio la qualità delle riprese è uno degli aspetti su cui si gioca la sfida con Osmo Pocket.

L’ipotesi Hasselblad e il legame con gli smartphone

A questo punto non viene esclusa nemmeno una collaborazione con Hasselblad, storico partner fotografico del brand, che potrebbe occuparsi dell’ottimizzazione e della progettazione del sistema di ripresa. Un coinvolgimento del genere avrebbe senso considerando che il sensore nasce per un dispositivo che puntava in alto proprio sul fronte della fotografia, anche se per il momento si tratta di un’eventualità e non di una conferma ufficiale.

C’è poi il tema dell’ecosistema. Con ogni probabilità la gimbal camera di Oppo sarà strettamente integrata con gli smartphone, in particolare con quelli della casa, così da permettere di trasferire rapidamente le riprese sul telefono. Una volta passati i file, gli utenti potranno modificarli e condividerli senza troppi passaggi intermedi, un aspetto che per chi gira contenuti in movimento e li pubblica subito sui social fa spesso la differenza nella scelta di un dispositivo di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid