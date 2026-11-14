Instagram estende la stima AI dell’età a tutto il mondo

Meta ha annunciato che la tecnologia di stima dell’età basata sull’intelligenza artificiale, finora attiva su Instagram soltanto in alcuni mercati, verrà estesa a tutto il mondo. L’obiettivo dichiarato è piuttosto concreto. Si tratta di individuare chi inserisce una data di nascita falsa al momento dell’iscrizione e di applicare in automatico le protezioni pensate per i più giovani. Fa eccezione l’Australia, dove l’azienda si affiderà invece alla soluzione sviluppata da Apple su iOS.

Gli account per adolescenti sono comparsi su Instagram a settembre 2024 e dall’inizio di aprile 2025 sono stati introdotti anche su Facebook e Messenger. Rispetto ai profili standard prevedono una serie di restrizioni ben definite. Il profilo è privato per impostazione predefinita, i contenuti sensibili vengono bloccati e i messaggi possono arrivare solo da persone già conosciute. Sono paletti pensati per rendere l’esperienza sul social più controllata quando dall’altra parte dello schermo c’è un ragazzo o una ragazza.

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Come funziona la stima AI dell’età su Instagram

Per capire quanti anni abbia davvero chi gestisce un profilo, il sistema di Meta analizza diversi segnali. Tra questi ci sono immagini di compleanni, commenti e post pubblicati. Il meccanismo poi agisce in modo diverso a seconda del risultato. Se l’età stimata è inferiore ai 13 anni l’account viene chiuso. Quando invece la valutazione colloca l’utente tra i 13 e i 17 anni scattano le limitazioni previste per gli account per adolescenti.

C’è poi un dettaglio curioso legato alla stima dell’età. All’inizio di maggio Meta aveva scritto di analizzare anche altezza e struttura ossea presenti in foto e video. Quelle parole però sono sparite il 31 luglio, dopo essere rimaste online fino al 30 luglio.

Fino a oggi la funzione era disponibile solo in un gruppo ristretto di paesi, cioè Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Unione europea e Brasile. Proprio in Europa la questione aveva assunto un peso particolare. La Commissione europea aveva infatti accertato che la verifica dell’età non era efficace e quindi la violazione del Digital Services Act.

Il caso australiano e l’arrivo su Facebook e Threads

Secondo Meta i risultati ottenuti finora sono molto positivi e per questo lo strumento basato sull’intelligenza artificiale è stato esteso a livello globale. L’espansione rientra tra gli impegni presi con l’accordo sottoscritto a fine agosto. Negli Stati Uniti i genitori riceveranno inoltre una notifica con un video che spiega come funziona la stima dell’età su Instagram.

In Australia la strada scelta è diversa e passa per la soluzione di Apple. Quando i genitori configurano lo smartphone dei figli vedranno comparire l’opzione per indicare una fascia di età. A ogni download di un’app questa informazione viene inviata allo sviluppatore, che avrà il compito di verificare se l’applicazione è adatta a quell’utente.

Meta sottolinea anche che l’obbligo di verificare l’età è stato introdotto in diversi paesi, ma con approcci tutt’altro che uniformi. In alcuni casi la normativa non indica quale tecnologia utilizzare, mentre in altri prevede la raccolta di dati sensibili. Nel frattempo l’azienda di Menlo Park porterà la stima AI in altri paesi anche su Facebook, dove al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, e a fine anno la funzione arriverà pure su Threads.

Fonte: TecnoAndroid