PlayStation nella Hall of Shame di Choice per i giochi digitali

Sony finisce nella Hall of Shame di Choice, l’organizzazione australiana che si occupa di tutela dei consumatori e che quest’anno ha deciso di puntare il dito proprio contro PlayStation. Il riconoscimento, decisamente poco ambito, arriva per pratiche giudicate anti consumatore legate ai giochi digitali, in particolare per i limiti imposti alla proprietà dei titoli acquistati e per il rischio che le licenze possano essere revocate.

La notizia parte dall’Australia ma ha tutte le carte in regola per circolare ben oltre i confini del paese. Molti utenti che negli ultimi anni si sono detti contrari a certe scelte della casa giapponese potrebbero accoglierla con un mezzo sorriso, anche perché stavolta a esprimersi non è un gruppo di giocatori scontenti che sfoga la propria frustrazione online. A emettere la sentenza è un ente che della difesa di chi compra ha fatto la propria ragion d’essere, e questo dà al verdetto un peso diverso rispetto alle solite polemiche da forum.

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Perché Choice ha scelto proprio Sony

Al centro della critica c’è una questione che divide la community da parecchio tempo, ovvero cosa significhi davvero acquistare un videogioco in formato digitale. Secondo l’organizzazione australiana chi paga per un titolo su PlayStation non ottiene una piena proprietà del prodotto ma qualcosa di più fragile, cioè una licenza d’uso soggetta a limiti e che in determinate circostanze rischia di essere ritirata.

È proprio questo il nodo che ha spinto Choice ad assegnare il premio al colosso giapponese. La distinzione tra possedere un gioco e avere soltanto il permesso di utilizzarlo può sembrare una sottigliezza da avvocati, eppure per chi costruisce la propria collezione esclusivamente in digitale fa una bella differenza. Il punto sollevato riguarda infatti la possibilità che un contenuto regolarmente pagato non resti per sempre a disposizione dell’acquirente, e la revoca delle licenze è esattamente lo scenario che preoccupa l’associazione.

Un premio che pesa sull’immagine di PlayStation

La Hall of Shame funziona come una vetrina al contrario, un elenco in cui finiscono le aziende che secondo Choice hanno adottato comportamenti poco rispettosi verso la clientela. Ritrovarsi in questa lista non è certo il tipo di visibilità che un marchio come PlayStation va cercando, soprattutto in un momento in cui il dibattito sulla proprietà dei contenuti acquistati online è particolarmente acceso tra gli appassionati.

Il riconoscimento si concentra in modo specifico su due aspetti, i limiti alla proprietà dei giochi digitali e la possibilità che le licenze vengano ritirate. Entrambi sono considerati dall’organizzazione penalizzanti per chi spende soldi sullo store della console, e su queste basi Choice ha formulato il suo giudizio. Il risultato è che Sony si aggiudica ufficialmente il premio Hall of Shame di quest’anno, consegnato dall’associazione australiana per la tutela dei consumatori proprio a causa delle sue politiche sui contenuti digitali.

Fonte: TecnoAndroid