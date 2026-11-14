Maserati elettrica con Huawei e JAC: debutto previsto nel 2027

La nuova Maserati elettrica sviluppata in Cina dovrebbe debuttare nel 2027, al termine di un percorso che porta la Casa modenese a lavorare fianco a fianco con due nomi di peso dell’industria asiatica. Il marchio del Tridente starebbe infatti realizzando un modello 100% elettrico insieme a Huawei e JAC, e il design esterno risulterebbe già completato. Il progetto, chiamato internamente “Maserati Design”, punta ad arrivare in produzione nel corso del quarto trimestre del 2027 e potrebbe ricoprire un ruolo strategico nell’offerta del brand di Stellantis, alle prese con una fase decisamente delicata.

Non è una scelta nata per caso. I numeri più recenti raccontano di una crisi profonda per Maserati, con volumi di vendita ridotti a livello globale. Dopo un 2025 piuttosto complicato, il primo trimestre dell’anno in corso ha registrato un calo del 41% delle immatricolazioni nei principali mercati. Negli Stati Uniti, da sempre una piazza fondamentale per il marchio, la flessione ha toccato il 55% a causa dei dazi. Anche in Asia i risultati sono crollati e il Giappone non ha fatto eccezione con un calo del 31%. La situazione non è migliorata nel prosieguo del 2026 e così i vertici hanno deciso di coinvolgere alcuni big del settore automobilistico cinese.

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Due modelli e un doppio marchio per la Maserati elettrica

Stellantis ha stretto un accordo con Huawei e JAC per dare vita a una gamma pensata per il mercato locale. I ruoli sembrano già ben definiti, con JAC che si occuperà della produzione mentre Huawei metterà sul tavolo la sua tecnologia avanzata. Secondo le prime indiscrezioni le vetture verranno vendute con il marchio Maextro in Cina e con il logo Maserati sui mercati esteri. Al momento non sono trapelati altri dettagli sull’auto né sul calendario delle consegne.

La Casa modenese starebbe pianificando insieme ai partner cinesi due distinti modelli a batteria, ovvero una grande GT e un SUV di dimensioni medio grandi. La sportiva dovrebbe essere la prima ad arrivare, seguita da un inedito modello a ruote alte che con ogni probabilità prenderà ispirazione dal linguaggio stilistico di Grecale e Levante. Maextro è il brand di lusso nato dalla collaborazione tra Huawei e JAC all’interno della Huawei Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) e nel corso del 2027 allargherà la propria gamma anche con un SUV di alto livello.

Tecnologia cinese e assemblaggio in Italia

Il colosso della telefonia porterebbe in dote la tecnologia che equipaggia le sue auto elettriche, basata su HarmonyOS, oltre al sistema di guida intelligente Qiankun. JAC curerebbe invece lo sviluppo dei veicoli nello stabilimento di Hefei, nella provincia di Anhui, mentre Maserati avrebbe l’opportunità di ridurre i costi e crescere sul piano internazionale. Ad oggi questa strada appare come l’unico escamotage possibile per uscire dalla crisi in cui il marchio del Tridente è sprofondato da tempo.

La produzione cinese andrebbe comunque ad affiancare quella italiana. Le scocche verrebbero realizzate negli impianti del Paese asiatico e poi spedite in Italia per l’assemblaggio finale, che comprende il montaggio degli interni e la calibrazione del telaio. A trarre vantaggio dalla collaborazione sarebbero quindi gli stabilimenti Maserati di Modena e Cassino. Di recente JAC ha confermato di essere in trattativa con Huawei e Stellantis, anche se a fine settembre l’intesa non era ancora stata raggiunta. Dopo le perdite record accumulate da Maserati nel 2025, il CEO di Stellantis Antonio Filosa ha indicato che le partnership industriali potrebbero avere un ruolo chiave per il futuro del marchio italiano.

Fonte: TecnoAndroid