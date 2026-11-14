Linux 7.5 dovrebbe dire addio alle istruzioni MMX dei Pentium

Il kernel Linux si prepara a chiudere i conti con un pezzo di storia dell’informatica. Le ultime ottimizzazioni basate sulle istruzioni MMX di Intel, introdotte alla fine degli anni Novanta insieme ai processori Pentium, sono destinate a sparire definitivamente dal codice del sistema operativo open source. Si parla di una tecnologia che ha ormai quasi trent’anni sulle spalle e che oggi sopravvive soltanto in una porzione molto ridotta del progetto. Per lungo tempo, però, ha rappresentato un passaggio fondamentale nell’evoluzione delle CPU x86.

Stando alle indicazioni attuali, la versione che sancirà questo distacco dovrebbe essere Linux 7.5, attesa nelle prime battute del 2027. Il condizionale è d’obbligo, visto che i tempi di sviluppo del kernel possono sempre subire qualche aggiustamento, ma la direzione appare piuttosto chiara. A essere eliminato dovrebbe essere in particolare il codice che si occupa di eseguire le operazioni XOR nella gestione dei RAID software. Si tratta di uno degli ultimi ambiti in cui le vecchie estensioni di Intel trovavano ancora spazio all’interno del sistema.

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Un addio che pochissimi noteranno

Gli effetti concreti di questa scelta, com’è facile immaginare, riguarderanno un numero estremamente limitato di macchine. Per accorgersi davvero della differenza servirebbe un computer con una piattaforma basata su Pentium di prima o seconda generazione, quindi un hardware arrivato sul mercato una trentina d’anni fa. E quel computer dovrebbe anche far girare l’ultimissima release di Linux, una combinazione decisamente insolita.

Lo scenario, a dirla tutta, è quasi teorico. Chi utilizza ancora oggi processori di quell’epoca lo fa di solito per collezionismo o per passione verso il retrocomputing, e difficilmente pensa di installarci sopra il kernel più recente disponibile. Per la stragrande maggioranza degli utenti l’aggiornamento passerà quindi del tutto inosservato, e lo stesso vale per chi gestisce configurazioni RAID software su computer di oggi.

Cosa erano le istruzioni MMX

Il nome MMX veniva sciolto in modo informale come MultiMedia eXtensions, anche se Intel non ha mai confermato in maniera esplicita che fosse proprio quello il significato dell’acronimo. L’interpretazione aveva comunque una sua logica. Si trattava infatti delle prime estensioni multimediali della storia dell’informatica, o quantomeno delle prime a diffondersi su larghissima scala nei computer di tutti i giorni.

Il principio di funzionamento ruotava attorno alle istruzioni SIMD, un approccio che consente di elaborare più dati con un’unica istruzione. In pratica il processore riusciva ad accelerare determinate operazioni lavorando su diversi valori in contemporanea, invece di affrontarli uno alla volta. Un vantaggio non da poco per l’epoca, soprattutto nei compiti più ripetitivi che coinvolgevano grandi quantità di informazioni.

La tecnologia fece il suo debutto su alcuni modelli di Pentium di prima generazione, quelli conosciuti appunto come Pentium MMX. Il successo fu piuttosto rapido e queste estensioni vennero presto supportate anche da altre architetture x86, diventando così uno standard di fatto per l’intero settore. Proprio il codice dedicato alle operazioni XOR nella gestione dei RAID rappresenta oggi uno degli ultimi residui di quell’eredità all’interno del kernel Linux, ed è destinato a scomparire con la versione 7.5.

Fonte: TecnoAndroid