Jurassic Park rende famosi i dinosauri più di artigli e stazza

Per entrare nella memoria collettiva non basta essere giganteschi o avere artigli fuori misura. Secondo un nuovo studio dedicato al cosiddetto effetto blockbuster, la vera scorciatoia verso la fama per i dinosauri passa da un posto ben preciso: un ruolo in Jurassic Park. Praticamente è il grande schermo, più dell’anatomia, a decidere chi viene ricordato e chi resta nell’ombra.

L’idea di fondo ha un sapore quasi ironico. Le caratteristiche che verrebbe spontaneo considerare decisive, cioè una stazza enorme e artigli imponenti, da sole non bastano a garantire un posto nell’olimpo delle creature preistoriche più conosciute. Conta molto di più la visibilità, e quella visibilità arriva soprattutto quando una specie finisce sotto i riflettori di un film di grande successo.

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Cosa significa effetto blockbuster per i dinosauri

Il concetto al centro della ricerca è semplice da afferrare. Con effetto blockbuster si indica la spinta che un grande successo cinematografico può dare alla popolarità di un soggetto. Nel caso dei dinosauri, comparire in Jurassic Park si traduce in una sorta di passaporto per la notorietà, una vetrina capace di trasformare un animale estinto in un nome familiare.

Ne viene fuori un quadro in cui i rettili preistorici non vengono ricordati soltanto per quello che erano davvero, ma anche per il modo in cui il pubblico li ha incontrati. Le dimensioni impressionanti o le armi naturali più vistose non sono una garanzia. Se manca il palcoscenico giusto, anche la creatura più spettacolare rischia di restare confinata agli addetti ai lavori.

Lo strapotere di Jurassic Park sulla fama preistorica

Il messaggio dello studio può essere riassunto con una battuta che suona come una scusa rivolta agli stessi animali. Essere enormi e sfoggiare artigli massicci non è sufficiente per conquistare un posto nella Hall of Fame dei dinosauri. A fare la differenza è la partecipazione a Jurassic Park, che secondo la ricerca funziona come una vera e propria rampa di lancio verso la celebrità.

È un ribaltamento di prospettiva curioso, perché sposta l’attenzione dai fossili alle sale cinematografiche. La notorietà di una specie, insomma, non dipende soltanto dalle sue caratteristiche fisiche ma anche dalla sua presenza in un blockbuster. Ed è proprio questo meccanismo che il nuovo lavoro ha battezzato effetto blockbuster, legando a doppio filo la popolarità dei dinosauri al loro debutto davanti alla macchina da presa.

Fonte: TecnoAndroid