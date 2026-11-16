Sony Aibo, il cane robot nato per diventare parte della famiglia

Negli anni Novanta Sony era assolutamente convinta che il mondo si trovasse sull’orlo di una vera e propria invasione dei robot, e da quella convinzione è nato Aibo, il cane robotico che ancora oggi occupa un posto speciale nella memoria di chi segue la tecnologia. L’idea di fondo era semplice e ambiziosa allo stesso tempo. Non un gadget da esibire, non un elettrodomestico più evoluto degli altri, ma un animale domestico vero e proprio. Qualcosa che entrasse in casa e diventasse, a tutti gli effetti, parte della famiglia.

Per capire la portata di quel progetto bisogna tornare alla visione che circolava dentro l’azienda giapponese in quel periodo. Secondo Sony, nel giro di poco tempo le persone avrebbero vissuto circondate da innumerevoli robot umanoidi. Alcuni sarebbero stati colleghi di lavoro, altri amici. E almeno uno, nelle intenzioni del colosso dell’elettronica, avrebbe avuto il ruolo di animale da compagnia.

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Sony Aibo: un robot pensato per stare in famiglia

La parola chiave, in tutta questa storia, è proprio animale domestico. Quando Sony ha creato Aibo non aveva in mente una macchina da usare e poi riporre in un cassetto. L’obiettivo era un compagno, una presenza con cui stabilire un legame quotidiano. Un approccio che cambia completamente il modo di guardare a un oggetto tecnologico, perché sposta l’attenzione dalla funzione alla relazione.

È un dettaglio che spiega molto del fascino che il cane robot di Sony ha esercitato sul pubblico. Un elettrodomestico si valuta per quello che fa. Un animale da compagnia, invece, si valuta per quello che fa provare. E l’azienda aveva scelto con decisione la seconda strada, vestendo quella che di fatto era una piccola rivoluzione robotica con le sembianze rassicuranti di un cagnolino.

Dietro quella forma familiare c’era quindi una scommessa molto più grande. Sony non stava solo vendendo un prodotto, stava provando a dare un volto concreto a un futuro che riteneva imminente, quello in cui gli esseri umani avrebbero condiviso spazi e abitudini con macchine pensanti. Aibo era il tassello più domestico e più affettuoso di quella visione, il punto di contatto più vicino alla vita di tutti i giorni.

La storia di Aibo raccontata in un podcast

A ripercorrere le tappe di questo progetto è un episodio di Version History, il podcast che riavvolge il nastro della tecnologia per raccontare la nascita e l’evoluzione di prodotti diventati iconici. Questa volta il protagonista è proprio il cane robotico di Sony, osservato dalle origini fino al successo che è riuscito a ottenere.

Alla conduzione c’è David Pierce, affiancato da Victoria Song e Jennifer Pattison Tuohy. Insieme ricostruiscono le radici di questo straordinario robot a quattro zampe, partendo dal clima di grande fiducia nella robotica che si respirava in quegli anni e arrivando a discutere dell’impressionante successo che Aibo ha saputo conquistare.

Il racconto mette al centro proprio quella convinzione che aveva guidato Sony negli anni Novanta, l’idea che i robot stessero per entrare in massa nella quotidianità delle persone. Un futuro fatto di colleghi artificiali, amici meccanici e animali domestici elettronici, di cui Aibo rappresentava la parte più tenera e immediata da comprendere.

Ripercorrere la vicenda di Aibo significa quindi tornare a un momento preciso della storia della tecnologia, quando una delle aziende più importanti del settore aveva deciso di puntare con convinzione su un robot che non doveva servire a qualcosa ma doveva semplicemente esserci, come un membro della famiglia. Nella puntata Pierce, Song e Pattison Tuohy discutono proprio delle origini di quel cane robotico e del successo notevole che ha accompagnato il suo arrivo.

Fonte: TecnoAndroid