Sony BRAVIA 2 II da 50 pollici a 449€, minimo storico su Amazon

Chi cerca un televisore capace di fare un po’ di tutto trova in questi giorni un’occasione piuttosto concreta: Sony BRAVIA 2 II da 50 pollici scende a 449€ su Amazon, contro i 499€ di listino, con uno sconto del 10%. Parliamo del modello 2026 della gamma, pensato per riunire sullo stesso schermo le partite su PS5, lo streaming, il cinema e lo sport, grazie all’elaborazione video firmata Sony e all’interfaccia di Google TV.

Il taglio di prezzo non è enorme sulla carta, ma pesa per un motivo preciso. Quella cifra corrisponde infatti al minimo storico registrato finora per questo televisore, e il risparmio complessivo arriva a 50€ rispetto al prezzo pieno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Immagine e tecnologie di Sony BRAVIA 2 II

Il cuore del sistema è il processore X1, che lavora accanto al pannello 4K per gestire sia la resa delle immagini sia il movimento. Non opera da solo, perché si appoggia a tre tecnologie della casa giapponese: 4K X Reality PRO, Live Colour e Motionflow XR. La prima si occupa dell’upscaling, cioè di migliorare i contenuti che nascono con una risoluzione più bassa. Live Colour invece punta a mantenere tinte vivide ma naturali, anche quando si salta da un film a una partita di calcio senza soluzione di continuità.

Sul fronte smart c’è Google TV, che raccoglie in un’unica schermata oltre 400.000 film ed episodi e più di 10.000 app e giochi. Un bel catalogo, tutto sommato, e soprattutto ordinato in un solo posto. A questo si aggiunge Google Cast integrato, che permette di inviare foto, video e altri contenuti da smartphone, tablet o notebook direttamente sul televisore. Nessun dispositivo esterno da collegare, nessuna chiavetta in più dietro al mobile.

Gaming su PS5 e intrattenimento senza cambiare schermo

La compatibilità con PS5 è probabilmente l’aspetto che rende questa BRAVIA più interessante per molti. Il televisore si presta bene a chi vuole collegare la console e usare lo stesso apparecchio anche per tutto il resto, dalle serie alle dirette sportive. La diagonale da 50 pollici offre una superficie abbastanza ampia per le avventure dal taglio cinematografico, per i giochi sportivi e per i titoli d’azione più frenetici. Qui entra in gioco ancora Motionflow XR, che cura la fluidità delle sequenze più movimentate.

Anche l’audio ha il suo peso. Il supporto a Dolby Atmos e DTS:X serve a dare più respiro ai dialoghi, alle colonne sonore e agli effetti, un dettaglio che si nota soprattutto con i film e con i giochi più curati dal punto di vista sonoro.

S0lo con il canale Telegram @codiciscontotech potete avere le offerte Amazon gratis e tutti i migliori prezzi bassi direttamente sul vostro smartphone.

Un solo display per console, streaming e serate sportive

L’idea alla base di Sony BRAVIA 2 II è semplice: evitare di moltiplicare schermi e dispositivi separati. Il televisore può diventare il centro del salotto, dove giocare con la console, seguire film e serie attraverso Google TV oppure trasmettere al volo un video dal telefono con Google Cast. Tutto passa dallo stesso apparecchio, senza dover cambiare ingresso o accendere altro.

Messi insieme diagonale, piattaforma smart, elaborazione 4K e compatibilità con la console di casa Sony, il prezzo di 449€ lo rende adatto a chi vuole sostituire un televisore più piccolo o privo delle funzioni smart di ultima generazione.

Fonte: TecnoAndroid