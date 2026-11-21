Gli smartphone curvi potrebbero tornare protagonisti nel 2027. Le indiscrezioni si fanno via via più insistenti e puntano tutte nella stessa direzione, con Apple e Samsung pronte a rimettere al centro il display curvo. Non si tratta di un vezzo estetico fine a sé stesso. Il mercato della telefonia attraversa una fase poco brillante e cerca da tempo qualcosa che riesca a invertire una tendenza negativa ormai evidente.

Il nodo, a guardarlo bene, è sotto gli occhi di chiunque abbia messo piede in un negozio di elettronica negli ultimi anni. I telefoni di fascia alta si somigliano parecchio, al punto che spesso l’unico dettaglio capace di distinguerli resta il disegno del modulo fotografico sulla scocca posteriore. Sul fronte ci sono pannelli rettangolari e cornici sottili, con differenze che sfuggono anche a un occhio attento. In un contesto del genere l’idea di tornare a uno schermo curvo viene vista come un modo concreto per restituire personalità ai dispositivi e dare al pubblico un motivo in più per cambiare modello.

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Apple e l’iPhone del ventennale con lo schermo curvo su quattro lati

La spinta più decisa verso l’innovazione arriva proprio da Apple. Per l’iPhone del ventennale l’azienda sarebbe intenzionata a introdurre un pannello curvo su tutti e quattro i lati, una scelta che punta ad azzerare del tutto le cornici. Il risultato sarebbe una parte frontale che appare come un blocco unico e completamente full screen, senza interruzioni visive lungo il perimetro del telefono.

Sulla carta l’effetto è di quelli che colpiscono. Eppure parlare di novità assoluta rischierebbe di essere un po’ fuorviante, perché i bordi piegati non sono affatto un’invenzione recente. Si tratta di una soluzione già vista e ampiamente adottata in passato, che per diversi anni ha caratterizzato l’aspetto di molti modelli di punta. Apple, insomma, non partirebbe da zero ma raccoglierebbe un’eredità costruita da altri, rileggendola a modo suo con una curvatura estesa a ogni lato del pannello anziché limitata ai soli fianchi.

Il ritorno delle superfici curve, se confermato, assumerebbe quindi più il sapore di un recupero che di una rottura col passato. Ed è proprio guardando indietro che si capisce da dove nasce questa tendenza e perché, a un certo punto, sia stata messa da parte.

Samsung, da Galaxy Note Edge al ritorno ai display flat

A fare da apripista è stata Samsung nel 2014 con Galaxy Note Edge, il primo smartphone di massa dotato di schermo curvo. Si trattava di un modello piuttosto particolare, con un design asimmetrico in cui una metà del pannello era curva e l’altra perfettamente piatta. Una forma insolita, almeno per l’epoca, che però non ha frenato l’interesse del pubblico.

Nonostante quell’aspetto fuori dagli schemi, il dispositivo ha ottenuto un discreto successo a livello internazionale. Un riscontro sufficiente a convincere il produttore coreano a sviluppare ulteriormente l’idea, estendendo la curvatura su entrambi i lati dello schermo nei modelli successivi. Da lì in avanti i bordi arrotondati sono diventati per anni un tratto distintivo della gamma di punta della casa.

Col tempo, però, la direzione è cambiata. Samsung ha progressivamente abbandonato le curve per tornare ai display flat, una svolta resa evidente nel 2024 con Galaxy S24 Ultra, dotato di uno schermo piatto. Oggi chi vuole mettere le mani su un pezzo di questa storia può ancora trovare online Galaxy Note Edge a 273 euro, mentre Galaxy S23 Ultra è disponibile a partire da 394 euro.

Fonte: TecnoAndroid