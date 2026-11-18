Lo scontro legale tra Epic Games e Apple si arricchisce di un nuovo capitolo, e stavolta al centro della contesa ci sono oltre 122.000 documenti che, secondo Epic, l’azienda di Cupertino starebbe trattenendo. In un nuovo atto depositato in tribunale, lo studio accusa Apple di non aver consegnato il materiale legato alle commissioni proposte per l’App Store e chiede al giudice di imporre una sanzione giornaliera finché la società non si sarà messa in regola.

Per capire come si è arrivati fin qui serve fare un passo indietro. La causa intentata da Epic nel 2020 ha portato la giudice Yvonne Gonzalez Rogers a stabilire nel 2021 che Apple dovesse, tra le altre cose, permettere agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso metodi di pagamento alternativi fuori dall’App Store. Cupertino ha risposto consentendo i link ai pagamenti esterni, applicando però una commissione fino al 27% sugli acquisti effettuati attraverso quei collegamenti. Una scelta che ha spinto il tribunale a dichiarare Apple in oltraggio civile per aver violato l’ingiunzione. Da allora l’azienda prova a ribaltare quella decisione e la disputa è ormai approdata alla Corte Suprema.

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Epic Games accusa Apple: commissioni tra il 5% e il 15% ma i documenti non arrivano

In parallelo il tribunale distrettuale dovrà stabilire quale commissione Apple possa eventualmente applicare sugli acquisti tramite link esterni, sempre che possa applicarne una. La proposta del colosso californiano è arrivata il 13 agosto e prevede percentuali comprese tra il 5% e il 15%. Epic dovrebbe replicare una volta completata la produzione documentale da parte di Apple, ed è proprio qui che le cose si complicano.

Secondo Epic, Apple non ha mai consegnato i documenti che spiegano come abbia definito quelle tariffe, trattenendo materiale che considera irrilevante. Durante il procedimento per oltraggio l’azienda si sarebbe appellata a pretestuose richieste di segreto professionale tra avvocato e cliente. Ora la tattica sarebbe cambiata e al posto del segreto professionale ci sarebbe una presunta mancanza di pertinenza.

I numeri citati nell’atto parlano chiaro. Apple tratterrebbe ben oltre il 99% dei documenti emersi applicando i termini di ricerca concordati agli archivi delle quattro persone che, stando alla stessa Apple, hanno deciso la tariffa proposta, cioè Tim Cook, Eddy Cue, Carson Oliver e Kevan Parekh, il nuovo direttore finanziario. A loro si aggiungono altre tre figure chiave come Nate Barton, Alex Roman e Phil Schiller. Si tratta di file che contengono parole specifiche del caso come “proffer”, “contempt”, “injunction” e “link out”, eppure per Apple non sarebbero rilevanti. A fronte di 632 documenti consegnati, oltre 122.000 sono rimasti fuori.

Epic fa notare anche che nel materiale prodotto non compare una sola email sostanziale sulle tariffe poi proposte. Mancano appunti o comunicazioni sulle riunioni in cui quelle cifre sono state discusse o decise, analisi interne sull’impatto finanziario o commerciale delle commissioni, i conti economici dell’App Store e qualsiasi elemento a sostegno della tesi di Apple secondo cui i costi incrementali dei collegamenti esterni sarebbero “essenzialmente pari a zero”.

La richiesta di Epic e la sanzione giornaliera

Per Epic Games “non ci si può fidare che Apple risolva il problema da sola”. Da qui la proposta: il tribunale dovrebbe ordinare ad Apple di consegnare tutti i documenti non coperti da segreto professionale che corrispondono ai termini di ricerca concordati, a prescindere dalla valutazione di pertinenza fatta da Cupertino. Apple potrebbe comunque continuare a esaminare il materiale per individuare quello protetto, mentre spetterebbe a Epic separare il grano dal loglio. Le tutele di riservatezza già in vigore impedirebbero di usare quelle informazioni per scopi estranei alla causa, e secondo Epic questa soluzione eviterebbe nuovi ritardi senza alcun onere per Apple.

La scadenza indicata è il 2 dicembre 2026, una settimana dopo il termine entro cui Apple dovrebbe completare in modo sostanziale la produzione. Epic non quantifica una cifra precisa ma chiede alla corte di imporre ad Apple una sanzione giornaliera di natura pecuniaria per ogni giorno di inadempienza successivo a quella data.

Un’udienza sulla mozione era inizialmente fissata per il 24 novembre davanti alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers. Un nuovo provvedimento depositato il 17 novembre, non ancora reso pubblico, ha però affidato la disputa sulla produzione documentale a un giudice magistrato, annullando le scadenze e le udienze previste.

Fonte: TecnoAndroid