ASUS presenta Prime AP304 ARGB, un nuovo case ATX pensato per chi desidera valorizzare la propria configurazione senza rinunciare alla gestione delle temperature. Il modello si distingue soprattutto per il pannello in vetro temperato curvo, che collega la parte frontale a quella laterale senza interruzioni, e per un sistema di ventilazione brevettato progettato per migliorare il raffreddamento della scheda grafica.

Lo chassis integra inoltre quattro ventole ARGB da 120 mm già installate, una striscia luminosa compatibile con Aura Sync e diversi accorgimenti dedicati alla fase di assemblaggio. ASUS ha previsto anche un sistema di bloccaggio della GPU senza attrezzi e un supporto rinforzato per le schede grafiche più lunghe, con l’obiettivo di rendere il montaggio più semplice e stabile.

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Vetro curvo e visuale panoramica

L’elemento estetico più evidente del Prime AP304 ARGB è il pannello in vetro temperato curvo, che avvolge il lato frontale e quello laterale dello chassis. Questa soluzione permette di osservare i componenti interni da diverse angolazioni, senza la presenza di interruzioni visive tra le due superfici. Per la realizzazione del pannello ASUS dichiara un processo produttivo articolato in cinque fasi, che comprende anche un trattamento di tempra ispirato agli standard del settore aerospaziale. Il risultato è un vetro progettato per offrire maggiore resistenza e durata nel tempo, mantenendo al centro l’aspetto estetico della configurazione.

Anche la manutenzione è stata presa in considerazione: il pannello utilizza guide a sgancio rapido, che consentono di rimuoverlo e riposizionarlo con facilità durante le operazioni di assemblaggio o gli interventi sui componenti.

Ventilazione brevettata e supporto per GPU fino a 420 mm

Il raffreddamento rappresenta uno degli aspetti su cui ASUS ha concentrato maggiormente il lavoro di progettazione. Il Prime AP304 ARGB utilizza un sistema di ventilazione a feritoia brevettato, sviluppato per favorire il passaggio dell’aria e migliorare la dissipazione del calore prodotto dalla scheda grafica.

La compatibilità con i componenti è piuttosto ampia: il case può ospitare GPU lunghe fino a 420 mm e sistemi di raffreddamento a liquido con radiatore fino a 360 mm. Per le schede grafiche comprese tra 300 e 360 mm è inoltre previsto un supporto rinforzato, fissabile tramite viti per limitare flessioni e movimenti involontari. A completare la dotazione dedicata alla GPU interviene un sistema brevettato di bloccaggio senza attrezzi, pensato per semplificare l’installazione e mantenere la scheda nella posizione corretta.

Quattro ventole ARGB e connettività USB-C

Sul fronte dell’illuminazione, il nuovo chassis integra una striscia luminosa ARGB compatibile con ASUS Aura Sync, affiancata da quattro ventole da 120 mm già installate. Gli effetti luminosi possono quindi essere coordinati con gli altri componenti compatibili dell’ecosistema ASUS.

Il pannello I/O collocato nella parte superiore comprende anche una porta USB Type-C da 20 Gbps, utile per collegare dispositivi esterni e trasferire file ad alta velocità. La gestione dei collegamenti interni è stata curata con uno spazio da 33 mm dietro la scheda madre, destinato a raccogliere i cavi e mantenere più ordinato l’interno del sistema. ASUS propone il Prime AP304 ARGB nelle colorazioni nera e bianca. Anche i cavi interni dedicati alle connessioni I/O sono coordinati con il colore dello chassis, così da mantenere una maggiore uniformità visiva nella configurazione.

Prezzo e disponibilità

ASUS Prime AP304 ARGB è già disponibile nelle due varianti cromatiche a un prezzo consigliato di 159,90 euro. Il case può essere acquistato attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio.

Fonte: TecnoAndroid