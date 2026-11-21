La guida autonoma in Italia potrebbe compiere un salto importante già nel 2028, quando le auto completamente automatizzate potrebbero circolare senza nessun supervisore seduto a bordo. A chiederlo è Assolombarda, l’associazione territoriale di Confindustria, che ha sollecitato il Parlamento ad anticipare proprio a quella data l’introduzione del controllo da remoto dei veicoli. La proposta è contenuta in una memoria depositata il 9 novembre 2026 presso la commissione Trasporti della Camera, dove sono in esame le nuove disposizioni del Codice della strada.

Controllo da remoto dal 2028, cosa chiedono gli industriali

Il nodo principale riguarda i tempi. Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo il 13 ottobre 2026 prevede già la possibilità di gestire a distanza i veicoli automatizzati, ma solo dopo l’entrata in vigore di ulteriori disposizioni attuative. Nella prima fase il controllore dovrà quindi stare fisicamente dentro l’abitacolo. Assolombarda vorrebbe saltare questo passaggio.

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Gli industriali propongono di rendere operativo il controllo da remoto già dal 1° gennaio 2028, data in cui le nuove norme diventeranno efficaci, oppure al massimo dal 1° aprile dello stesso anno. Non basterà però fissare una data sul calendario. Serviranno regole precise su diversi fronti, a partire dal numero di veicoli che ogni operatore potrà monitorare contemporaneamente. Andranno poi stabiliti i requisiti delle comunicazioni tra automobile e supervisore e le procedure da seguire per garantire un arresto sicuro del mezzo in caso di guasti tecnici o anomalie.

Chi risponde in caso di incidente e il nodo dei test su strada

Un capitolo a parte riguarda la questione della responsabilità in caso di incidente. Nella formulazione attuale dell’articolo 87 dello schema normativo il controllore viene equiparato al conducente e risponde della circolazione anche quando il veicolo viaggia in modalità del tutto automatizzata. Per l’associazione lombarda questa impostazione va rivista. Occorre invece distinguere tra i diversi soggetti coinvolti, tenendo conto dei compiti realmente affidati al supervisore e degli eventuali interventi compiuti oppure omessi.

Secondo la proposta, il peso delle colpe andrebbe ripartito in modo più netto tra controllore, gestore del servizio, costruttore e sviluppatore del sistema. Una distinzione che conta parecchio anche per definire coperture assicurative adeguate e tutelare chi subisce un danno. Tra le richieste compare inoltre l’aggiornamento del decreto Smart Road del 2018, il testo che regola le attuali prove su strada e che prevede la possibilità per il supervisore di riprendere rapidamente il comando manuale dell’auto.

La terza richiesta tocca da vicino le aziende che sviluppano queste tecnologie. Lo schema di decreto limita la sperimentazione ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che non puntano direttamente all’omologazione o alla produzione successiva dei veicoli. Assolombarda chiede di eliminare questo vincolo, così da permettere alle imprese di svolgere in Italia anche i test necessari a completare il percorso di sviluppo e a portare i propri sistemi sul mercato.

Per gli industriali si tratta di un passaggio strategico per la competitività del settore automobilistico nazionale, in una fase in cui la mobilità automatizzata richiede investimenti, infrastrutture adeguate e norme capaci di stare al passo con la tecnologia. Le prime prove su strada nel nostro Paese sono partite nel 2018 proprio con il decreto Smart Road, ma per passare dai test alla diffusione commerciale servono ancora regole più precise. Le proposte di Assolombarda puntano esattamente a questo obiettivo, cioè a creare condizioni normative che evitino all’Italia di restare indietro nella corsa internazionale alla guida autonoma.

Fonte: TecnoAndroid