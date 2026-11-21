Le registrazioni di una dashcam potrebbero presto contare molto di più quando c’è da stabilire chi ha torto e chi ha ragione dopo un incidente. La bozza del nuovo Codice della Strada, attualmente in discussione in Parlamento, contiene infatti una disposizione pensata proprio per dare ai filmati girati in auto un peso legale più solido. Chi ha già una piccola telecamera fissata sul parabrezza conosce bene il valore di quelle immagini, perché a volte bastano pochi secondi di video per chiarire una dinamica confusa. Il problema è che finora, sul piano giuridico, far valere quella registrazione non era affatto scontato.

Cosa prevede la bozza sulle dashcam

La riforma introduce una norma specifica che riconosce in modo esplicito l’utilizzabilità di video e foto realizzati sul luogo di un sinistro come prova nei giudizi civili e in qualunque procedimento finalizzato al risarcimento dei danni. Il discorso non si limita alle dashcam. La disposizione potrebbe infatti valere anche per le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza installate nelle vicinanze del punto in cui è avvenuto lo scontro, allargando parecchio il ventaglio di materiale visivo a disposizione di chi deve ricostruire l’accaduto.

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Detto così sembrerebbe una semplice apertura all’uso dei filmati, ma la questione è più sottile. Già oggi il Codice civile riconosce valore alle cosiddette riproduzioni meccaniche, cioè fotografie e registrazioni video. La vera novità sta altrove, in un dettaglio tecnico che nella pratica ha conseguenze molto concrete per gli automobilisti coinvolti in un sinistro stradale.

Il nodo dell’articolo 2712 e delle prove atipiche

Il punto critico riguarda l’articolo 2712 del Codice civile, che classifica queste riproduzioni come prove atipiche. Tradotto in termini meno tecnici, la loro efficacia può venire meno se la controparte le contesta, anche soltanto dichiarando che le immagini non corrispondono ai fatti. Nella realtà quotidiana basta che l’altra parte sostenga che quel video non è attendibile per rimettere in discussione tutto quanto, e un filmato potenzialmente decisivo rischia così di perdere gran parte della sua forza. La bozza del nuovo Codice della Strada interviene esattamente su questo aspetto. Il testo prevede che le registrazioni siano utilizzabili in deroga a quella norma del Codice civile, quindi la semplice contestazione non sarebbe più sufficiente a togliere valore al filmato della dashcam o alle riprese di una telecamera di sorveglianza. Un cambio di approccio che, sulla carta, rafforza parecchio la posizione di chi dispone di immagini registrate al momento dell’incidente.

Il ruolo del giudice e i prossimi passaggi

Conviene comunque non sopravvalutare la portata della misura. Un video non dimostrerebbe in automatico le responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Toccherebbe sempre al giudice valutarne l’attendibilità e il peso, mettendo il filmato a confronto con tutti gli altri elementi disponibili nel procedimento. La differenza rispetto alla situazione attuale è che quella registrazione non potrebbe più essere scartata con una banale obiezione formale avanzata dalla controparte.

Se il testo venisse confermato, chi possiede già una dashcam si ritroverebbe in una posizione legalmente più robusta dopo un incidente, mentre chi ancora non l’ha montata in auto avrebbe una ragione in più per valutarne l’acquisto. La tecnologia già presente su molti veicoli potrebbe così ottenere un riconoscimento giuridico più adeguato, almeno quando si tratta di ricostruire con precisione cosa è successo davvero su strada. La bozza però deve ancora completare il suo iter parlamentare e nel corso dei prossimi passaggi potrebbe subire modifiche anche rispetto a questa disposizione.

Fonte: TecnoAndroid