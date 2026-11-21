La corsa agli smart glasses si sta facendo sempre più accesa e lo scontro diretto tra Meta e Samsung è ormai alle porte. Proprio in questo momento torna d’attualità una questione che pesa parecchio sul futuro del settore, cioè se un nuovo design del LED della fotocamera potrebbe aiutare gli occhiali Meta a scrollarsi di dosso i problemi di privacy che li accompagnano da tempo, oppure se la reputazione sia ormai compromessa in modo difficile da recuperare.

Quest’estate l’azienda di Menlo Park ha lanciato una linea di occhiali con il proprio marchio, quindi senza il nome di Ray Ban o Oakley sulla montatura, e a quanto pare i risultati sono stati buoni per diverse ragioni. Alcuni modelli costano molto meno delle paia firmate Ray Ban, mentre altri portano i nomi di Kylie Jenner o di LISA e aggiungono così una nota di moda piuttosto originale. Nessuna di queste versioni però ha modificato l’aspetto dell’indicatore luminoso collocato sul frontale, quello che dovrebbe segnalare a chi sta intorno che la fotocamera è attiva.

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Negli ultimi due anni Meta è finita più volte sotto accusa perché alcune persone hanno sfruttato i suoi occhiali smart nel modo peggiore possibile. Sui social è nata così l’etichetta poco lusinghiera di “occhiali da pervertiti”, legata al fatto che diversi utenti avevano disattivato il LED che dovrebbe accendersi durante la registrazione. In pratica chi veniva ripreso non aveva modo di accorgersene. La società ha risposto con varie patch software pensate per bloccare la fotocamera quando la spia viene manomessa, ma il danno d’immagine ormai era fatto e in molti hanno cominciato a percepire come qualcosa di sbagliato la semplice presenza di una camera su un paio di occhiali, proprio a causa degli abusi.

A riaccendere il dibattito ci ha pensato David Woodland, responsabile di prodotto degli occhiali Meta. Il 17 novembre 2026 ha pubblicato su X il render degli occhiali Gentle Monster in stile cat eye accompagnato da una frase secca, una sorta di “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Il post è stato poi cancellato. Con ogni probabilità voleva sottolineare quanto quel modello somigli alla variante Starfire firmata Kylie Jenner, anche se a questo punto le sue reali intenzioni difficilmente verranno chiarite.

La differenza nel design dei modelli Samsung e Google

Gli occhiali sviluppati da Samsung e Google insieme a Warby Parker e Gentle Monster ricordano parecchio quelli di Meta, ma c’è un dettaglio che li distingue in maniera evidente. Il LED della fotocamera non ha lo stesso aspetto dell’obiettivo posizionato sul lato opposto della montatura. Sui modelli Meta invece i due elementi sono simmetrici e questa scelta rende il design volutamente discreto, quasi mimetico. Una spia chiaramente diversa dalla camera spingerebbe con ogni probabilità le persone a chiedere informazioni su quegli occhiali, rendendo molto più trasparente la presenza di un dispositivo capace di registrare.

Il punto quindi è capire se questa differenza estetica basti a far sembrare più rispettosi della privacy gli occhiali di Samsung e se un restyling simile potrebbe giovare anche alla gamma Meta. Secondo l’autore dell’analisi originale un intervento del genere aiuterebbe parecchio, e la questione è stata girata anche ai lettori per raccogliere i loro pareri.

Nel frattempo sono partiti gli sconti del Black Friday sugli occhiali Meta. Ray Ban Meta di seconda generazione parte da circa 245 euro con un taglio del 25%, mentre i Meta Glasses nelle versioni Adventurer, Fury, Capri e Nova scendono a partire da circa 220 euro con il 15% di sconto. Oakley Meta HSTN si trova da circa 260 euro con una riduzione del 25%, Oakley Meta Vanguard parte da circa 365 euro con il 15% in meno e le lenti graduate Meta RX sono scontate del 25%, con un prezzo finale che varia in base al modello scelto.

Fonte: TecnoAndroid