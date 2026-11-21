Nintendo ha chiuso in tempi rapidissimi il capitolo del primo jailbreak di Nintendo Switch 2, e per riuscirci le è bastato un semplice aggiornamento di sistema. Il nuovo firmware 23.5.0, rilasciato da poco, corregge infatti la vulnerabilità che nelle scorse settimane aveva permesso agli hacker di aggirare parte delle protezioni della console. Si tratta di una risposta netta e piuttosto veloce, che rende di fatto inutilizzabile la breccia aperta su una delle piattaforme più osservate del momento.

Per capire il peso della faccenda conviene ricordare cosa consentiva questa falla. Sfruttando la vulnerabilità individuata, chi aveva messo le mani sul metodo poteva ottenere l’accesso ai file di sistema della console e procedere con l’estrazione dei giochi sotto forma di ROM. Non si parlava quindi di un controllo completo sulla macchina, perché l’aggiramento riguardava soltanto una porzione delle difese messe in campo dalla grande N. Eppure il risultato era tutt’altro che marginale, proprio per la possibilità di copiare i titoli e di curiosare all’interno del software di base di Switch 2.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con il firmware 23.5.0

Con l’arrivo del firmware 23.5.0 la situazione si ribalta in poco tempo. La falla che aveva reso possibile il primo jailbreak viene chiusa e la strada percorsa dagli hacker fino a oggi non porta più da nessuna parte. In pratica lo stesso procedimento che nelle settimane passate permetteva di superare alcune barriere della console smette di funzionare una volta installata la nuova versione del software.

È questo il punto centrale della vicenda. Nintendo non ha avuto bisogno di interventi complessi o di misure particolarmente vistose per neutralizzare il problema, perché un update di sistema è stato sufficiente a sistemare tutto. Una dinamica abbastanza tipica quando si parla di sicurezza delle console, dove chi produce l’hardware può intervenire a distanza correggendo il codice vulnerabile, mentre chi tenta di forzare le protezioni deve ripartire praticamente da capo alla ricerca di un nuovo punto debole.

Un colpo al primo jailbreak di Switch 2

Il tempismo, in questo caso, merita attenzione. La vulnerabilità era emersa solo nelle scorse settimane e la correzione è arrivata a stretto giro, segno che la casa giapponese ha seguito da vicino quanto stava accadendo attorno alla sua nuova console. Il primo tentativo concreto di aprire Nintendo Switch 2 si è così trovato davanti a un ostacolo immediato, con il firmware aggiornato che spegne sul nascere le possibilità offerte dalla falla.

Per chi utilizza la console in modo del tutto regolare l’aggiornamento passa probabilmente quasi inosservato, perché si inserisce nel normale ciclo di manutenzione del sistema. Diverso il discorso per chi aveva iniziato a sperimentare con il jailbreak, dato che dopo l’installazione della versione 23.5.0 il metodo noto non risulta più efficace. Ed è proprio questo l’effetto principale dell’intervento di Nintendo, che con un unico aggiornamento di sistema ha reso inservibile il primo exploit capace di garantire l’accesso ai file della console e l’estrazione dei giochi in formato ROM.

Fonte: TecnoAndroid