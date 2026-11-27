Le smart city cinesi stanno crescendo seguendo una logica precisa, che punta a collegare le grandi metropoli con le province e a far circolare competenze e tecnologie su tutto il territorio. Uno degli esempi più concreti arriva da Nanning, nel sud della Cina, dove un centro di cooperazione con i Paesi dell’ASEAN sta mostrando come l’intelligenza artificiale possa trovare spazio nella gestione del traffico, nella sanità e nelle previsioni meteo. Sono ambiti molto diversi tra loro eppure accomunati da un bisogno comune, cioè quello di prendere decisioni migliori partendo da una grande quantità di dati.

Il caso di Nanning non è isolato. Compare infatti tra gli esempi citati da Jacob Dreyer in un’analisi per Nature Index dedicata proprio alle città intelligenti della Cina, realtà che per molti aspetti rappresentano un po’ il futuro dell’organizzazione urbana. Il punto interessante sta nel modo in cui queste esperienze vengono raccontate e proposte all’esterno, perché il centro di Nanning funziona quasi come una vetrina aperta verso i Paesi vicini, un luogo dove le soluzioni sviluppate in patria vengono messe alla prova davanti a interlocutori stranieri.

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Strumenti singoli e non pacchetti completi

A interessare i possibili partner esteri non è tanto il modello cinese nella sua interezza quanto i singoli strumenti. È una differenza tutt’altro che secondaria. Questi strumenti possono essere adottati per affrontare esigenze locali specifiche senza dover ricostruire da zero l’intera infrastruttura utilizzata in Cina, che sarebbe un’operazione enorme e probabilmente fuori portata per molte realtà.

Tradotto in termini pratici, una città che ha bisogno di gestire meglio il traffico potrebbe guardare soltanto alle soluzioni pensate per quel problema, mentre un’altra più attenta al fronte sanitario o alle previsioni meteo potrebbe concentrarsi su quegli applicativi lasciando da parte il resto. Proprio questa possibilità di scegliere i tasselli utili rende l’offerta delle smart city cinesi più flessibile e quindi più appetibile per chi osserva dall’esterno. Nessuno è costretto ad abbracciare un sistema chiuso, basta selezionare ciò che serve davvero e integrarlo nel proprio contesto.

Una rete che va ben oltre le metropoli

Dentro i confini nazionali la situazione cambia scala. L’infrastruttura che sostiene le città intelligenti cinesi si estende molto più in là delle metropoli più famose e coinvolge un tessuto ampio di centri e territori, ognuno con un ruolo piuttosto definito all’interno del sistema. Non c’è un unico polo che fa tutto, piuttosto una distribuzione dei compiti che sfrutta le caratteristiche di ciascuna area.

Pechino investe nella ricerca di base, quella che costruisce le fondamenta scientifiche su cui poi si appoggiano le applicazioni concrete. Shanghai concentra invece le attività finanziarie e ospita anche una parte della ricerca sull’intelligenza artificiale, unendo così capitali e competenze tecnologiche nello stesso luogo. Più a sud Shenzhen e Guangzhou fanno da casa a industrie che spaziano dalle auto elettriche all’elettronica di consumo, settori in cui la componente produttiva incontra direttamente l’innovazione.

È proprio questa divisione dei ruoli a spiegare perché le esperienze come quella di Nanning possano contare su un retroterra così solido. Le soluzioni presentate ai Paesi dell’ASEAN nascono da un ecosistema in cui ricerca, finanza e industria lavorano su piani diversi ma comunicano tra loro, collegando le grandi città alle province e portando le tecnologie sviluppate nei centri principali fino alle aree più periferiche del Paese.

Fonte: TecnoAndroid