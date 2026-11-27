Un bug piuttosto serio sta interessando One UI 9, l’interfaccia software di Samsung, e riguarda un aspetto a cui molti utenti prestano sempre più attenzione: la salute della batteria. Secondo le segnalazioni, il valore che indica lo stato di conservazione dell’accumulatore cala con una rapidità decisamente anomala. L’azienda sudcoreana ha riconosciuto il problema, ma la correzione non arriverà a breve. Bisognerà infatti attendere One UI 9.5, una versione che ha appena iniziato il suo percorso nel canale Beta e che con buona probabilità non vedrà la luce prima di febbraio o marzo 2027, in concomitanza con il debutto dei nuovi smartphone Galaxy S. Restano però parecchi punti poco chiari su tutta la vicenda.

Quali dispositivi sono coinvolti dal bug di One UI 9

Il primo nodo riguarda proprio i confini del fenomeno, che al momento non sono ben definiti. Le lamentele arrivano soprattutto da chi possiede Galaxy S24 e Galaxy S25, ma non è possibile stabilire se il difetto colpisca ogni singola unità in circolazione oppure soltanto una parte dei modelli venduti. Un dettaglio curioso emerge osservando la provenienza delle segnalazioni, che arrivano in larga misura dalla Turchia. Un elemento che potrebbe far pensare a qualcosa di circoscritto, anche se mancano conferme in un senso o nell’altro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Allo stesso modo, Samsung non ha spiegato se il malfunzionamento interessi anche altri prodotti della gamma o se riguardi esclusivamente queste due serie di top di gamma. Per ora quindi chi utilizza un Galaxy diverso da Galaxy S24 e Galaxy S25 non ha indicazioni ufficiali su cui basarsi, e il quadro generale rimane piuttosto nebuloso.

Quanto è grave il calo della salute batteria

C’è poi la questione dell’entità del problema, che non è semplicissima da inquadrare. O meglio, gli utenti colpiti forniscono numeri molto precisi: parlano di perdite di un punto percentuale nell’arco di appena quattro o cinque giorni. Uno di loro racconta di essere passato dal 100% al 94% di salute batteria nel giro di un solo mese, un calo che salta subito all’occhio.

Fissare una soglia di normalità, d’altra parte, resta complicato. Ogni persona ha le proprie abitudini, ricarica lo smartphone in momenti diversi e lo sfrutta in modo più o meno intenso, tutti fattori che incidono sull’usura dell’accumulatore. Un riferimento utile però esiste ed è l’etichetta energetica ufficiale di Galaxy S25, secondo cui la batteria dovrebbe mantenere una salute superiore all’80% dopo 2.000 cicli di carica.

Facendo due conti e ipotizzando una ricarica completa al giorno, nello scenario peggiore il telefono perderebbe il 20% della propria capacità in circa cinque anni e mezzo. Tradotto in termini annuali si parla di poco più di 3,5 punti percentuali ogni dodici mesi. Messo a confronto con le testimonianze di chi ha visto sparire 6 punti in appena trenta giorni, il divario appare piuttosto evidente, ed è proprio questo scarto a rendere il difetto di One UI 9 così discusso tra i possessori dei flagship coreani.

Il problema, a ogni modo, è stato ammesso da Samsung, che ha però rimandato la soluzione a One UI 9.5. Fino ad allora gli utenti di Galaxy S24 e Galaxy S25 interessati dal fenomeno dovranno convivere con un indicatore di salute che scende più in fretta del previsto, in attesa di un aggiornamento che, stando alle tempistiche attuali, non dovrebbe arrivare prima dell’inizio del 2027.

Fonte: TecnoAndroid