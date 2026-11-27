NVIDIA ha avviato un’indagine dopo che il gruppo ransomware The Gentlemen ha inserito il nome dell’azienda nel proprio sito di pubblicazione dei dati sul dark web, sostenendo di aver messo a segno una violazione ai danni del colosso tecnologico americano. Per ora, però, i criminali informatici non hanno mostrato alcuna prova concreta dell’attacco. Sulla pagina dedicata compare un conto alla rovescia di nove giorni che scade il 28 novembre, data entro la quale la banda minaccia di diffondere le informazioni che dice di aver sottratto.

La società guidata da Jensen Huang ha risposto con toni misurati. Secondo quanto dichiarato, non sono emerse prove di una compromissione dei suoi sistemi. L’attenzione si è invece spostata su un episodio distinto che potrebbe aver coinvolto uno dei fornitori di servizi con cui lavora. “NVIDIA sta indagando su un incidente che potrebbe aver interessato un partner esterno“, ha spiegato un portavoce quando gli è stato chiesto di confermare le rivendicazioni del gruppo. E poi ha aggiunto: “Non abbiamo trovato alcuna indicazione che i sistemi o le reti di NVIDIA siano stati colpiti. Continuiamo a monitorare la situazione”.

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Non è il primo episodio per NVIDIA

Il caso arriva a pochi mesi da un’altra violazione dei dati confermata dall’azienda nel maggio 2026. In quell’occasione erano state esposte alcune informazioni di utenti armeni, tra cui nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e nomi utente. L’origine del problema era stata individuata in un partner regionale della GeForce NOW Alliance, finito nel mirino degli hacker. Anche allora l’azienda aveva precisato che né la sua rete né i servizi gestiti direttamente erano stati toccati dall’attacco.

Andando un po’ più indietro nel tempo, il precedente più pesante risale a marzo 2022. Quella volta a rivendicare l’operazione era stata la banda di estorsori Lapsus$, che un mese prima era riuscita ad accedere alla rete del gruppo. L’incidente aveva riguardato i dati di oltre 71.000 dipendenti, un numero che all’epoca aveva fatto parecchio rumore nel settore.

Chi c’è dietro The Gentlemen

Il gruppo che oggi punta il dito contro NVIDIA è comparso sulla scena nel 2025. All’inizio operava come organizzazione chiusa, poi ha cambiato strategia passando a un modello Ransomware as a Service. In pratica mette a disposizione i propri strumenti ad affiliati esterni, che conducono gli attacchi in cambio di una parte dei riscatti incassati. E qui c’è un dettaglio che spiega parecchio della sua crescita, perché The Gentlemen offre ai collaboratori fino al 90% dei proventi, mentre la maggior parte delle altre bande si ferma a una quota compresa tra il 70% e l’80%.

Il metodo seguito è quello della doppia estorsione. Prima i criminali sottraggono dati sensibili dalle reti delle vittime, poi cifrano i sistemi e infine fanno pressione minacciando di pubblicare online le informazioni rubate. Un meccanismo ormai diffuso, che mette le aziende di fronte a un doppio problema, cioè il blocco operativo e il rischio che documenti riservati finiscano alla mercé di chiunque.

I numeri raccontano un’attività tutt’altro che marginale. Da quando è emerso, il gruppo ha rivendicato più di 1.100 vittime appartenenti a settori molto diversi tra loro, dalla manifattura alla sanità, passando per trasporti, energia, istruzione e servizi finanziari. Ora nell’elenco compare anche NVIDIA, che però al momento esclude che le proprie reti siano state violate e concentra le verifiche sul possibile coinvolgimento di un fornitore terzo.

Fonte: TecnoAndroid