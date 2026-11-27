Dal primo gennaio 2027 il prezzo dei carburanti in Europa salirà per milioni di automobilisti, e stavolta la tensione in Medio Oriente non c’entra nulla. A spingere verso l’alto il costo di benzina e gasolio sarà ETS2, il nuovo meccanismo comunitario il cui nome per esteso è Emissions Trading System 2, cioè il sistema di scambio delle quote di emissione di anidride carbonica. Bruxelles ha deciso di allargare ai trasporti su strada e agli impianti di riscaldamento regole che finora riguardavano soltanto grandi industrie e centrali elettriche.

L’obiettivo dichiarato è piuttosto esplicito. Si vogliono rendere i combustibili fossili via via più cari, così da convincere cittadini e aziende a lasciare i motori termici e ad accelerare il passaggio alla mobilità elettrica e alle soluzioni a zero emissioni. Non si parla quindi di un’oscillazione del greggio destinata a rientrare ma di una scelta regolatoria strutturale, pensata per durare nel tempo.

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Come funziona il nuovo sistema ETS2

Rispetto alle classiche accise nazionali, questo nuovo onere non comparirà come voce separata sullo scontrino. Lavora piuttosto a monte della filiera. Ogni anno l’Unione Europea fissa un tetto massimo, sempre più basso, alla quantità di anidride carbonica che i carburanti venduti sul territorio comunitario possono liberare nell’atmosfera. Per restare sul mercato le compagnie petrolifere e i fornitori dovranno comprare attraverso aste pubbliche le quote di emissione, in misura proporzionale ai volumi di benzina e gasolio distribuiti.

Il passaggio successivo è facile da immaginare. Le società energetiche scaricheranno questa spesa sui listini e alla fine del percorso il rincaro arriverà dritto nelle tasche di chi si ferma al distributore. ETS2 diventa così un costo poco visibile ma molto concreto per gli automobilisti.

Quanto costerà in più un pieno

Per evitare impennate brusche nella fase di avvio, Bruxelles ha previsto un meccanismo di stabilizzazione che dovrebbe tenere il valore dei permessi intorno ai 45 euro per tonnellata di CO2 a valori 2020. Tenendo conto dell’inflazione si arriva oggi a circa 50 o 55 euro reali. Con questo parametro le stime indicano un aumento tra 10 e 13 centesimi al litro per la benzina e tra 12 e 15 centesimi al litro per il gasolio, IVA compresa.

In pratica, per un’auto media con serbatoio da 50 litri il pieno costerà tra 5 e 7,50 euro in più. La preoccupazione maggiore però guarda oltre il 2030. Se la riduzione delle emissioni dovesse procedere troppo lentamente, il tetto di protezione potrebbe venire meno e lasciare spazio a oscillazioni dei prezzi della benzina e del gasolio ben più marcate.

Il possibile rinvio e la destinazione dei fondi

Sul calendario il margine è ridotto. I pagamenti partiranno ufficialmente dal primo gennaio 2027, anche se i fornitori sono già obbligati a monitorare e dichiarare i quantitativi messi in commercio. La normativa contempla una sola possibilità di rinvio al 2028, attivabile esclusivamente nel caso in cui nel corso del 2026 le quotazioni di petrolio o gas dovessero schizzare verso l’alto in modo incontrollato.

Fonte: TecnoAndroid