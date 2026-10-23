Skyrim su Mac Apple Silicon: SkyrimMT semplifica l’installazione

Giocare a Skyrim su un Mac con processore Apple Silicon non è mai stato particolarmente immediato, ma adesso la situazione cambia in modo concreto grazie a SkyrimMT. Si tratta di un progetto open source pensato per chi possiede uno dei computer della Mela equipaggiati con chip della serie M e vuole installare il celebre gioco di ruolo senza perdersi tra passaggi tecnici e configurazioni complicate.

Il titolo di Bethesda appartiene a quella ristretta cerchia di videogiochi che sembrano attraversare quasi indenni le diverse generazioni di hardware. Dal debutto nel 2011 l’avventura ambientata nelle terre nordiche è approdata su numerose piattaforme e ha conquistato giocatori di ogni tipo. Eppure c’è sempre stata un’eccezione piuttosto evidente, perché i computer Apple non sono mai entrati nell’elenco delle versioni supportate in via ufficiale. Una mancanza che per anni ha costretto gli appassionati a cercare strade alternative pur di esplorare le stesse terre già visitate da milioni di persone su altri sistemi.

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Le soluzioni usate finora dagli appassionati

Non che la community sia rimasta a guardare. Sui vecchi Mac Intel una via percorribile esisteva ed era Boot Camp, lo strumento che permetteva di installare Windows sul computer e di avviare il gioco proprio come su un normale PC. Era una soluzione funzionale, anche se richiedeva comunque di affiancare a macOS un secondo sistema operativo.

Con i modelli più recenti però lo scenario è diverso. Sui Mac di nuova generazione bisogna affidarsi a software di compatibilità come CrossOver, che consentono di far girare programmi nati per Windows all’interno di macOS. Il punto è che eseguire un gioco pensato per un’altra piattaforma porta con sé una serie di complicazioni, e affrontarle manualmente non è certo alla portata di chiunque. Chi non ha dimestichezza con questo genere di strumenti rischia facilmente di arrendersi prima ancora di vedere la schermata iniziale.

Cosa cambia con SkyrimMT sui Mac con chip serie M

È proprio qui che entra in gioco SkyrimMT. Il progetto si propone di semplificare esattamente questo passaggio, cioè la parte più ostica dell’intero percorso. Invece di costringere l’utente a recuperare e combinare da solo i vari componenti, l’applicazione riunisce in un unico posto gli strumenti necessari per installare e gestire Skyrim sui Mac con chip della serie M.

Praticamente l’idea è quella di togliere di mezzo buona parte del lavoro manuale che finora accompagnava chiunque volesse avviare il gioco di ruolo di Bethesda su un computer Apple Silicon. Le difficoltà legate all’esecuzione di un titolo Windows su macOS non spariscono del tutto dal punto di vista tecnico, ma vengono gestite all’interno di un’unica applicazione e diventano molto meno visibili per chi gioca.

Anche la natura open source del progetto ha il suo peso, visto che il codice è aperto e consultabile da chiunque. Per gli utenti Mac rimasti per anni ai margini delle piattaforme ufficiali, SkyrimMT rappresenta quindi un modo decisamente più semplice per installare e gestire uno dei giochi di ruolo più longevi degli ultimi quindici anni, arrivato nel 2011 e mai pubblicato ufficialmente per i computer di Apple.

Fonte: TecnoAndroid