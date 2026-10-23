Jaguar e Porsche contro le auto cinesi: la strategia del lusso

Davanti all’avanzata sempre più rapida delle auto cinesi, due nomi pesanti dell’automobile europea come Jaguar e Porsche hanno deciso di cambiare rotta. La loro risposta non passa da una guerra sui listini o da una rincorsa ai volumi ma da una direzione quasi opposta. L’obiettivo è puntare su modelli di lusso sempre più esclusivi e ricercati, quindi anche più costosi, lasciando ad altri la battaglia nelle fasce di mercato dove la concorrenza orientale si muove con maggiore disinvoltura.

È un cambio di passo che dice molto sul momento che sta attraversando il settore. I costruttori cinesi accelerano e lo fanno con una velocità che ha costretto molti protagonisti storici a ripensare il proprio posizionamento. Per marchi con una lunga tradizione alle spalle la strada scelta è chiara: alzare l’asticella e allontanarsi dal terreno dove il confronto rischierebbe di diventare una semplice questione di prezzo.

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Perché Jaguar e Porsche salgono di livello

Il ragionamento di fondo è abbastanza lineare. Quando un concorrente cresce in fretta e conquista spazio, una delle reazioni possibili consiste nel differenziarsi in modo netto. Jaguar e Porsche hanno scelto proprio questa via e intendono rafforzare l’identità di marchi storici facendo leva su ciò che li rende riconoscibili. Esclusività, ricerca e un’immagine costruita nel tempo diventano così gli strumenti principali per rispondere alla pressione delle vetture provenienti dalla Cina.

Non si tratta di inseguire il rivale sul suo stesso campo. Piuttosto il piano punta a spostare la sfida su un livello diverso, dove contano la ricercatezza del prodotto e il valore percepito del nome. In questo scenario le auto di lusso diventano il cuore della strategia e il prezzo più alto non viene vissuto come un ostacolo ma come parte integrante dell’offerta, quasi un segno di distinzione rispetto alla massa. Per Porsche il discorso si innesta su una reputazione già solidissima nel mondo delle sportive di alta gamma. Per Jaguar invece la svolta assume i contorni di un vero riposizionamento verso l’alto. In entrambi i casi però il messaggio resta lo stesso, cioè offrire qualcosa di sempre più raro e curato invece di competere sul terreno dei numeri.

La sfida con i costruttori cinesi

Dall’altra parte del tavolo ci sono aziende che corrono parecchio. I costruttori cinesi stanno accelerando e la loro presenza si fa sentire con forza crescente, tanto da spingere i nomi più blasonati a prendere decisioni importanti. La scelta di Jaguar e Porsche va letta proprio in questa chiave, come una risposta diretta a una concorrenza che non si può più ignorare.

Il confronto quindi non avviene più soltanto sul piano tecnico o commerciale. Entra in gioco anche il peso della storia e del prestigio, elementi che i marchi europei considerano un patrimonio difficile da replicare. Puntare su modelli esclusivi significa valorizzare proprio questo vantaggio e rivolgersi a una clientela disposta a spendere di più pur di avere un prodotto ricercato e fuori dal comune.

La strategia di Jaguar e Porsche disegna dunque un percorso preciso. Da un lato l’avanzata delle auto cinesi continua a ridisegnare gli equilibri del mercato, dall’altro i marchi storici rispondono spingendo sul lusso con vetture sempre più esclusive, ricercate e costose.

Fonte: TecnoAndroid