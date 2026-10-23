MG Go, la citycar elettrica che sfida MINI nascerà in Spagna

Si chiama MG Go ed è la nuova citycar elettrica con cui il marchio britannico, da anni nelle mani del gruppo cinese SAIC, prova a sfidare la MINI proprio sul suo terreno preferito, quello delle linee morbide e del carattere sbarazzino. La somiglianza con le Cooper salta all’occhio già dai primi render diffusi, e in un mercato dove tante auto finiscono per assomigliarsi la cosa non stupisce più di tanto. L’ambizione però va oltre il semplice richiamo estetico, perché nel mirino ci sono anche Renault 5 e gli altri modelli compatti più apprezzati dagli automobilisti europei.

Per riuscirci il costruttore ha scelto di puntare sulla Spagna, dove sorgerà una nuova fabbrica destinata ad assemblare la vettura a partire dal 2028. Il debutto della piccola a batteria è atteso tra un paio di anni e la strada non sarà certo in discesa, considerato lo strapotere delle Cooper nel segmento e un’offerta di elettriche sempre più ricca e variegata. Il brand, comunque, qualche asso nella manica ce l’ha.

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Una fabbrica in Galizia e uno stile tutto british

Credits: TecnoAndroid

SAIC, sigla che un tempo stava per Shanghai Automotive Industry Corporation, è uno dei pesi massimi dell’industria automobilistica cinese. La nuova MG Go andrà ad affiancare le sorelle maggiori della gamma come proposta hatchback, pensata per mettere in difficoltà le rivali grazie a uno stile dichiaratamente british e a un prezzo alla portata di molti.

Il sito produttivo dovrebbe trovare casa in Galizia, con un investimento intorno ai 200 milioni di euro. Se il calendario verrà rispettato, le linee di montaggio entreranno in funzione nel 2028 con una capacità fino a 120.000 veicoli l’anno. Per MG si tratta del primo impianto nel Vecchio Continente, già ufficializzato, che porterà con sé oltre 2.000 posti di lavoro.

Batterie semisolide e numeri in crescita anche in Italia

Nata come concept supermini, la compatta a zero emissioni dovrà farsi largo in mezzo a una concorrenza agguerrita. La ricetta ricalca quella già vista sui SUV del listino, cioè un prezzo contenuto unito a un look giovane. Il progetto è stato sviluppato nel centro stile londinese del marchio dal team guidato da Jozef Kaban, vicepresidente del design. Qualora la versione di serie conservasse l’impostazione del prototipo, il successo potrebbe essere davvero notevole, perché forme sinuose e piglio sportivo hanno tutte le carte in regola per conquistare chi cerca una mobilità più green.

Sul fronte tecnico la novità più interessante riguarda le batterie semisolide, che dovrebbero garantire un’elevata densità energetica, tempi di ricarica ridotti e un miglioramento dell’efficienza generale. Alle spalle c’è un’esperienza ormai consolidata e un andamento commerciale che continua a salire, anche dalle nostre parti.

Nel corso del 2026 le vendite di MG in Italia hanno registrato una crescita robusta, tanto da piazzare il marchio in vetta tra i costruttori cinesi. Soltanto a settembre 2026 le immatricolazioni sono state 4.620, con un balzo del 21% rispetto allo stesso mese del 2025. In gamma figurano anche i modelli con tecnologia Hybrid+, capaci di mettere insieme prestazioni, consumi contenuti e praticità nella guida di tutti i giorni. L’offensiva elettrica della casa, con la piccola Go in prima linea, porterà infine proposte coerenti con gli obiettivi fissati da Bruxelles.

Fonte: TecnoAndroid