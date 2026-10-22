Claude Code crea driver Linux per hardware nato per Windows

Con Claude Code è stato possibile ricostruire il funzionamento di hardware pensato per Windows e trasformare quelle informazioni in driver Linux funzionanti. A raccontarlo è Christian Schaller, sviluppatore di Red Hat e collaboratore dell’ecosistema GNOME, che ha messo alla prova l’intelligenza artificiale su un terreno da sempre ostico per chi usa il pinguino. Si parla di quelle periferiche per cui i produttori non rilasciano driver compatibili né una documentazione tecnica sufficiente.

I casi affrontati sono due. Da una parte uno scanner fotografico per negativi, dall’altra la fotocamera integrata in un portatile. In entrambe le situazioni l’obiettivo era capire come si comportassero i componenti e sistemare il software necessario a farli funzionare. Il risultato offre uno sguardo concreto sull’uso dell’AI nello sviluppo open source, senza però mettere in secondo piano le verifiche tecniche fatte da persone in carne e ossa.

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Lo scanner Plustek e la fotocamera del ThinkPad

Il nodo centrale del reverse engineering sta nel ricostruire la logica di dispositivi di cui mancano informazioni complete. Bisogna osservare il dialogo tra hardware e software, interpretare sequenze di dati e formulare ipotesi sul significato dei comandi inviati alle periferiche. Un lavoro lungo che di solito richiede competenze molto specialistiche.

Schaller ha affidato a Claude Code l’analisi delle comunicazioni USB dello scanner Plustek OpticFilm 8200i, il cui chipset aggiornato non era supportato dal driver Linux già esistente. Grazie a una macchina virtuale Windows con installato il software originale del produttore ha potuto registrare le interazioni con il dispositivo e confrontarle con quelle raccolte durante i test sul sistema open source. L’assistente ha aiutato a scovare le differenze nelle sequenze di comunicazione, a interpretare i dati acquisiti e a preparare le modifiche al driver. Nel giro di poche ore sono arrivate le prime scansioni riconoscibili e poi un risultato decisamente più completo. Nel frattempo anche il progetto SANE, che si occupa di gestire gli scanner su Linux, aveva introdotto per conto suo il supporto a questo modello.

La stessa metodologia è stata poi applicata alla fotocamera MIPI integrata nel Lenovo ThinkPad X1 Carbon dello sviluppatore. Qui l’intervento ha toccato il driver del kernel Linux e la libreria libcamera. Le immagini all’inizio risultavano poco luminose e con una dominante cromatica piuttosto evidente, mentre dopo le correzioni la qualità è migliorata. Le modifiche proposte sono state sottoposte alla revisione tecnica prevista dai rispettivi progetti.

hw harness e Negative Vibes, gli strumenti nati dall’esperimento

Per permettere ad altri di tentare esperimenti simili Schaller ha pubblicato hw harness, un insieme di strumenti che punta a rendere il processo di analisi più ordinato e ripetibile. Il progetto consente di catturare le comunicazioni generate dal driver originale, rifare le stesse operazioni con quello in fase di sviluppo e mettere a confronto le registrazioni per individuare eventuali discrepanze.

Quando si tratta di periferiche interne prive di un collegamento facile da intercettare, il metodo passa per l’esame delle informazioni di configurazione presenti in ambiente Windows, comprese le tabelle ACPI e i dati del registro di sistema. L’idea è ricavare elementi verificabili sul comportamento del dispositivo invece di affidarsi alla copia del codice proprietario.

Dall’esperienza è nata anche Negative Vibes, un’applicazione GNOME scritta in Rust per digitalizzare negativi e diapositive. Il programma permette di invertire i colori, correggere le foto ed eliminare polvere e graffi, il tutto con un flusso di lavoro non distruttivo.

Questi risultati non significano che qualunque periferica possa diventare compatibile in automatico. La qualità delle registrazioni, la disponibilità dell’hardware e la possibilità di verificare le ipotesi restano fattori determinanti. L’intelligenza artificiale può alleggerire la parte più ripetitiva del lavoro ma non prende il posto dei test fisici né della revisione delle modifiche.

Fonte: TecnoAndroid