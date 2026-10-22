iPhone Duo, poche unità senza prenotazione negli Apple Store

Chi pensa di presentarsi venerdì in un Apple Store per portarsi a casa iPhone Duo senza averlo prenotato rischia di uscire a mani vuote. Apple ha infatti confermato che per il lancio del 23 ottobre la quantità di pezzi destinati alla libera vendita sarà limitata, e questo vale anche per l’Italia. Il pieghevole di Cupertino arriva quindi nei negozi con una disponibilità piuttosto contenuta, tanto che trovarne uno sugli scaffali potrebbe diventare una piccola impresa.

Il motivo non è difficile da intuire. Le unità riservate a chi entra in negozio senza prenotazione sono poche e la rapidità con cui sono andati esauriti i preordini lascia pensare che anche queste scorte spariranno in fretta. Un portavoce dell’azienda ha definito “straordinario” l’interesse registrato durante la fase di prenotazione. Proprio per questo a Cupertino si aspettano che i dispositivi pensati per gli acquisti immediati del giorno di debutto, la classica formula “entra e compra”, vadano esauriti nel giro di poco tempo.

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Dove si potrà comprare iPhone Duo senza prenotazione

L’Italia non è un caso isolato. Il nuovo smartphone pieghevole sarà acquistabile direttamente in negozio anche negli Stati Uniti, in Australia, Austria, Belgio, Canada, Messico, Germania, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. In tutti questi mercati però pesa la stessa incognita che riguarda il nostro Paese, cioè quanto dureranno davvero le scorte una volta aperte le porte degli store.

Venerdì coincide infatti con la disponibilità internazionale del dispositivo, e la richiesta emersa nelle settimane delle prenotazioni fa capire che la domanda è molto alta. Le unità non prenotate presenti negli Apple Store fisici saranno poche, e secondo la stessa Apple potrebbero esaurirsi rapidamente. Chi non ha fatto in tempo a riservare il proprio esemplare dovrà quindi mettere in conto la possibilità di non trovarne più nemmeno uno disponibile, in Italia come negli altri Paesi della lista.

Niente vendita libera in Francia, Cina, India e Giappone

La situazione cambia parecchio in altri mercati, alcuni dei quali tutt’altro che secondari per Apple. In Francia, Cina, India, Giappone e nei Paesi arabi venerdì non ci sarà neanche un esemplare di iPhone Duo destinato alla vendita libera. Chi vive in queste aree dovrà passare obbligatoriamente da una prenotazione online e ritirare poi il telefono in Apple Store in un secondo momento.

Dietro questa decisione c’è una doppia esigenza. Da una parte l’azienda vuole gestire meglio l’afflusso di clienti nei negozi durante il giorno del lancio. Dall’altra punta a contenere il fenomeno del bagarinaggio, cioè la pratica di chi compra i prodotti appena usciti solo per rivenderli poco dopo a prezzi folli. Limitare gli acquisti senza prenotazione in alcuni Paesi rende più complicato fare incetta di pezzi e riduce così lo spazio per questo tipo di speculazione, che con un dispositivo tanto richiesto avrebbe terreno fertile.

Per chi preferisce evitare la corsa al negozio esiste anche il canale online. Secondo l’aggiornamento del 21 ottobre 2026, iPhone Duo risulta disponibile su Galaxus al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid