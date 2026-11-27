Il Black Friday 2026 entra nella sua fase più calda e MediaWorld ha deciso di accompagnare gli ultimi giorni della stagione degli sconti con il Gran Finale del Black Friday, un’iniziativa che resterà attiva fino al 30 novembre. Le promozioni toccano un ventaglio piuttosto ampio di categorie, dalla tecnologia al gaming, passando per i set LEGO, i giocattoli e diversi altri reparti dell’insegna. Il momento scelto non è casuale. Mancano ormai pochissime ore alla giornata che molti continuano a considerare il “vero” Black Friday, cioè venerdì 27 novembre 2026, la data che per tradizione segna il punto più alto delle offerte di fine novembre. È proprio attorno a questa scadenza che la catena di elettronica ha concentrato l’ultimo blocco di ribassi, in modo da coprire non soltanto il venerdì ma anche i giorni che seguono, fino a lunedì 30 novembre.

Il Black Month e il peso della singola giornata

Negli ultimi tempi il modo di vivere il Black Friday è cambiato parecchio. Gli sconti non si esauriscono più nell’arco di ventiquattro ore ma si allungano per settimane, fino a riempire quello che ormai viene chiamato Black Month. Un’estensione che porta con sé vantaggi piuttosto evidenti, perché lascia più tempo per guardarsi intorno e valutare con calma cosa comprare, senza la corsa frenetica dell’ultimo minuto. C’è però anche l’altra faccia della medaglia. Con le promozioni distribuite lungo tutto il mese, il venerdì vero e proprio ha perso almeno in parte l’appeal che aveva un tempo. Non rappresenta più l’unico appuntamento da cerchiare sul calendario e per tanti consumatori l’attesa si è inevitabilmente diluita. Questo però non vuol dire che le occasioni dell’ultimo tratto vadano prese sotto gamba, perché proprio in questa fase arrivano iniziative pensate per chiudere la stagione dei saldi autunnali con una spinta in più.

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Cosa propone il Gran Finale di MediaWorld

Le offerte del Gran Finale di MediaWorld vanno quindi lette in questa chiave. Più che un evento isolato, si tratta della coda conclusiva di un periodo promozionale lungo, che il rivenditore ha voluto chiudere con una selezione trasversale di prodotti. Il cuore dell’iniziativa resta la tecnologia, da sempre il terreno di riferimento per l’insegna, ma lo spazio dedicato al resto del catalogo è tutt’altro che marginale.

Accanto all’elettronica trovano posto infatti il mondo del gaming, i mattoncini LEGO e i giocattoli, categorie che in questo periodo dell’anno attirano l’interesse di un pubblico molto diverso da quello che cerca soltanto dispositivi e accessori. A questi si aggiungono anche altri reparti, segno che l’intenzione è parlare a più tipologie di acquirenti nello stesso momento, dagli appassionati di videogiochi alle famiglie. Per chi ha rimandato gli acquisti fino all’ultimo, insomma, la finestra è ancora aperta ma i giorni a disposizione non sono molti. Il Gran Finale del Black Friday di MediaWorld parte a ridosso di venerdì 27 novembre e accompagna gli utenti per tutto il fine settimana, con gli sconti su tecnologia, gaming, LEGO e giocattoli validi fino a lunedì 30 novembre.

Fonte: TecnoAndroid