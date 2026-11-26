Far girare Windows 11 su un AMD Phenom II, su un vecchio Athlon o perfino su un Pentium 4 dei primi anni Duemila sembrava fino a poco tempo fa un’impresa senza speranza. Le classiche tecniche di bypass non bastano più, eppure un progetto open source chiamato WinPOPBit riesce a superare uno degli ostacoli più duri introdotti da Microsoft, intervenendo su kernel, boot loader e alcune librerie del sistema operativo per riportare in vita macchine considerate ormai fuori gioco. Il blocco nasce con Windows 11 24H2, distribuito da ottobre 2024. Se il processore non supporta le istruzioni POPCNT e le estensioni SSE4.2, il caricamento del software semplicemente non parte e non c’è modo di andare avanti.

Come WinPOPBit aggira il controllo sulle vecchie CPU

Il progetto, pubblicato su GitHub, è nato proprio per scavalcare il requisito SSE4.2 delle versioni 24H2 e successive. Col tempo è cresciuto parecchio e oggi permette anche di eliminare il requisito NX bit di Windows 10. Sono due interventi diversi tra loro. Nel primo caso la CPU deve comunque supportare POPCNT, mentre nel secondo diventa possibile usare Windows 10 su processori molto più datati, privi della protezione hardware NX.

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Il trucco sfrutta un dettaglio poco noto del kernel di Windows 11. Microsoft non verifica tutte le caratteristiche della CPU facendo eseguire istruzioni direttamente al processore ma si affida a una serie di controlli software. Tra questi c’è la funzione interna non documentata RtlDetectProcessorFeatures, che legge una struttura di dati custodita nella sezione .rdata del kernel, quella riservata alle informazioni di sola lettura. Analizzando il file ntoskrnl.exe con un disassemblatore come IDA, lo sviluppatore ha individuato la sequenza responsabile del controllo. Nella build 26100.7171 si trova all’indirizzo virtuale 00000001400088C0 e contiene il valore esadecimale 0D. Basta sostituirlo con 0C e il sistema supera la verifica su SSE4.2, proseguendo l’avvio anche quando l’estensione manca.

Funziona perché, stando all’analisi dell’autore, circa il 99% dei file di Windows 11 non ha davvero bisogno di SSE4.2. Con POPCNT il discorso cambia, visto che il codice del sistema la utilizza direttamente in tantissimi punti e quindi resta indispensabile.

Le DLL incompatibili e la nuova immagine ISO

Sistemato il kernel rimane però un altro intoppo. Alcuni componenti usano istruzioni che le vecchie CPU non sanno gestire. È il caso di WindowsCodecs.dll e msxml6.dll, che in certe versioni contengono istruzioni SSE4.1 come PMOVSXBW e PMOVZXBW. Su un processore senza SSE4.1 la loro esecuzione genera un’eccezione per istruzione non valida, con effetti che vanno dall’interruzione dell’installazione al mancato avvio del sistema. La soluzione adottata da WinPOPBit consiste nel recuperare tre DLL originali a 64 bit da Windows 11 23H2 e collocarle nella sottocartella blobs del progetto. Due arrivano da System32 (WindowsCodecs.dll e msxml6.dll), la terza è la msxml6.dll a 32 bit presa da SysWOW64, che va rinominata msxml6wow64.dll. I file non devono provenire da 24H2, 25H2 o 26H2, perché sono proprio le librerie più recenti a creare problemi. Si possono estrarre da una vecchia installazione oppure montando la ISO di 23H2 con DISM in sola lettura.

Per preparare il supporto serve un PC con Windows 8 o successivo, Python 3.7 o superiore con il modulo pefile e oscdimg.exe, incluso nei Deployment Tools di Windows ADK, che il programma è in grado di scaricare in automatico. A quel punto WinPOPBit analizza la ISO della versione da installare, che può essere anche 25H2 o 26H2, applica le modifiche previste dal file badblobs.xml e genera una nuova immagine già corretta. La ISO si trasferisce poi su chiavetta USB con Rufus, scegliendo lo schema di partizionamento adatto a BIOS o UEFI. Le opzioni di Rufus per TPM, Secure Boot e RAM restano utili ma agiscono su requisiti diversi.

La prova su AMD Phenom II e i limiti del progetto

Lo sviluppatore ha documentato un’installazione di Windows 11 26H2 build 26300.9550 su AMD Phenom II con scheda madre Gigabyte, BIOS legacy e unità MBR. L’aggiornamento diretto da 23H2 non è andato a buon fine e ha restituito l’errore 0xC1900101. La strada percorsa è stata quindi un’installazione pulita, selezionando nell’installer la precedente routine di installazione, dato che quella nuova si ferma al controllo SSE4.2.

Restano alcuni paletti precisi. WinPOPBit non può nulla contro l’assenza di POPCNT, perciò gli Intel Core 2 rimangono fuori dal supporto dichiarato. Possono emergere problemi anche con schede video AGP, firmware particolari e sistemi senza HPET. Il nodo più delicato riguarda però Windows Update, perché un aggiornamento cumulativo potrebbe sovrascrivere kernel o librerie modificate e rendere il computer inutilizzabile. Per questo lo strumento resta sperimentale e adatto a laboratori, appassionati e recupero hardware, non ai PC di produzione, e prima di usarlo serve un backup completo.

Fonte: TecnoAndroid