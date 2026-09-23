Sky Mobile: Del Piero e Argentero nello spot del condominio

Con il debutto ufficiale avvenuto il 23 settembre 2026, Sky Mobile si presenta al pubblico anche con un volto nuovo nella sua campagna pubblicitaria. Accanto ad Alessandro Del Piero, già protagonista nelle scorse settimane dei contenuti che avevano anticipato l’arrivo dell’offerta di telefonia, arriva Luca Argentero, attore reduce dall’interpretazione dell’Avvocato Ligas nell’omonima serie Sky Original. Una coppia costruita per raccontare il concetto attorno a cui ruota tutto il lancio, cioè l’idea di illimitato declinata in ogni forma possibile.

Lo spot riprende un’ambientazione che gli spettatori Sky conoscono ormai bene, il cosiddetto condominio Sky, già utilizzato in precedenti campagne dell’azienda. Non un’invenzione nuova di zecca, dunque, ma un contenitore narrativo collaudato che questa volta viene riempito con i temi della telefonia mobile. Argentero arriva nel cortile con un trolley, come un inquilino appena trasferito, e viene accolto da Del Piero che si offre di fargli da guida tra i piani del palazzo.

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Come funziona il racconto dello spot

Il giro comincia quasi subito con una gag. Il telefono dell’attore inizia a vibrare senza sosta perché i vicini lo hanno già inserito nella chat del condominio, e Del Piero liquida la scena con un commento sugli “amici illimitati”. Poco dopo i due incontrano Carla, una condomina che ha ritirato una busta indirizzata proprio all’ex capitano della Juventus, scenetta che introduce il tema delle “attenzioni illimitate”.

Si prosegue con alcuni ragazzi impegnati tra calciobalilla e scacchi, associati al “divertimento illimitato”, e con altri inquilini che usano i propri dispositivi in un momento di “relax illimitato”. Il meccanismo è ripetitivo per scelta, perché l’obiettivo è martellare su una sola parola fino a quando Argentero non capisce che nel condominio praticamente tutto viene presentato come illimitato. Da lì il collegamento diretto alla nuova offerta di telefonia mobile diventa quasi automatico.

La scelta non è casuale. Nella presentazione della campagna Sky ha ricordato che per chi è già cliente l’offerta mobile può prevedere Giga e minuti illimitati, quindi il filo conduttore dello spot coincide con l’argomento commerciale principale. Vale però la pena segnalare un dettaglio che sta scritto nelle condizioni di utilizzo del servizio, perché il traffico dati definito illimitato prevede comunque, nell’ambito dei parametri di riferimento per un utilizzo personale secondo buona fede e correttezza, un tetto di 600 Giga al mese. Un limite altissimo per la stragrande maggioranza degli utenti, ma pur sempre un limite.

Le offerte e la pianificazione della campagna

Dal 23 settembre 2026 Sky ha avviato la commercializzazione della sua nuova proposta di telefonia mobile, con le SIM Sky Mobile e i piani Sky Mobile Maxi e Sky Mobile Ultra. La campagna con Argentero e Del Piero punta quindi esattamente su una delle caratteristiche che l’azienda ha scelto per promuovere il servizio, inserendola in un contesto narrativo che il pubblico riconosce già senza bisogno di spiegazioni.

Dietro l’ideazione c’è la Sky Creative Agency, la struttura interna che si occupa della comunicazione del gruppo. La pianificazione è piuttosto ampia e prevede la diffusione sui canali televisivi della piattaforma Sky e su quelli in chiaro, quindi TV8, Cielo e Sky TG24, oltre che sui canali digitali e social e nei punti vendita fisici dell’operatore.

Fonte: TecnoAndroid