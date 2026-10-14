Suki raccoglie 77 milioni per il suo assistente AI per i medici

Suki, la società che sviluppa un assistente AI pensato per affiancare medici e operatori sanitari nella documentazione clinica, ha chiuso un nuovo round di finanziamento Series E da circa 77 milioni di euro. A guidare l’operazione è stata Healthier Capital, che si mette così in prima fila tra gli investitori di un’azienda che lavora su uno dei temi più sentiti nel mondo della sanità: il tempo che medici e professionisti dedicano alla parte burocratica del loro lavoro, sottraendolo inevitabilmente ai pazienti.

Il cuore del progetto è quello che in gergo viene chiamato ambient scribe, letteralmente uno “scrivano d’ambiente”. Si tratta di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che si occupa di trascrivere e organizzare le informazioni durante l’attività clinica, così da alleggerire chi lavora in corsia o in ambulatorio da una parte consistente delle annotazioni manuali. L’idea è semplice da spiegare, molto meno da realizzare bene. Ed è proprio su questo terreno che Suki ha costruito la propria offerta per i fornitori di servizi sanitari.

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Un round che pesa, e non solo per la cifra

Arrivare a una Series E non è affatto scontato. Nel linguaggio delle startup, ogni lettera indica una tappa successiva nella raccolta di capitali, e superare la soglia della quarta o della quinta tornata significa di solito che l’azienda ha già alle spalle un percorso lungo, con prodotti sul mercato e clienti reali. Non si parla più di una scommessa sulla carta, insomma, ma di una realtà che chiede risorse per crescere ancora.

La cifra raccolta, circa 77 milioni di euro, colloca il finanziamento di Suki tra le operazioni di un certo peso nel segmento dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina. Il fatto che a guidare il round sia stato un investitore come Healthier Capital, con un nome che già di per sé richiama il settore sanitario, racconta bene quanto l’interesse verso questi strumenti sia concentrato proprio su chi conosce da vicino le dinamiche del comparto.

Gli assistenti AI per la documentazione clinica rappresentano oggi uno dei fronti più osservati della tecnologia sanitaria. Il motivo è abbastanza intuitivo: ridurre il carico amministrativo di medici e infermieri vuol dire, almeno in teoria, restituire attenzione alla cura e migliorare le condizioni di lavoro di chi opera ogni giorno a contatto con i pazienti.

Le previsioni sui ricavi per il 2026

Accanto alla notizia del round, c’è un altro dato che aiuta a inquadrare la dimensione raggiunta dall’azienda. Secondo una fonte vicina alla società, Suki prevede di generare quest’anno ricavi compresi tra circa 52 e 69 milioni di euro. Una forbice piuttosto ampia, com’è normale per una stima, che però indica un giro d’affari già significativo per una realtà attiva in un mercato ancora in piena evoluzione.

Il confronto tra le due cifre è interessante. La raccolta della Series E si avvicina parecchio al valore dei ricavi previsti per il 2026, segno che gli investitori stanno puntando su una crescita sostenuta e non soltanto sui numeri attuali. Per un’azienda che opera con un ambient scribe rivolto ai professionisti della salute, si tratta di una combinazione che mette insieme risorse fresche e un fatturato già concreto. Il nuovo capitale arriva quindi in una fase in cui Suki può contare su entrate stimate tra circa 52 e 69 milioni di euro nel corso del 2026, con Healthier Capital alla guida di un round da circa 77 milioni di euro.

Fonte: TecnoAndroid