Silent Hill: Townfall, svelato il cast dell’incubo di St. Amelia

Konami ha finalmente messo dei volti sul nuovo incubo firmato Silent Hill: Townfall, svelando durante la gamescom Opening Night Live il cast principale del gioco insieme a un trailer che mostra molto più di quanto si fosse visto finora. I nomi sono tre e non sono nomi qualsiasi: Jovan Adepo, Terry O’Quinn e Kezia Burrows, chiamati a prestare corpo e voce alle figure che si muovono dentro St. Amelia, l’insediamento scozzese che fa da teatro a tutta la vicenda. Il filmato arriva dopo la conferma del ritorno del gioco alla fiera tedesca e serve a stringere il campo su due fronti. Da un lato i protagonisti, dall’altro il luogo, mostrato con scorci decisamente più concreti rispetto al passato, comprese alcune creature che aspettano il giocatore nelle zone d’ombra del paese.

Chi sono i tre volti di St. Amelia

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Jovan Adepo, visto in produzioni come 3 Body Problem, IT: Welcome to Derry e The Odyssey, interpreta Simon Ordell. Il personaggio viene richiamato in una comunità remota con la promessa di «mettere le cose a posto», ma si risveglia senza risposte, con ricordi a pezzi e con l’unica bussola possibile: messaggi enigmatici che arrivano da una piccola televisione tascabile chiamata CRTV.

A convocarlo è Richard, ruolo affidato a Terry O’Quinn, vincitore di un Emmy e conosciuto soprattutto per Lost e The Walking Dead: The Ones Who Live. È lui a far partire tutto, ed è facile immaginare che il legame fra Richard, la città e il passato tormentato di Simon diventi uno dei nodi narrativi più pesanti dell’intera avventura.

Poi c’è Zoe, interpretata da Kezia Burrows, già protagonista di Observation. Infermiera, riesce a raggiungere Simon attraverso il rumore di fondo della CRTV e gli chiede di tornare da lei. La sua abitudine ad aiutare gli altri l’ha resa parte integrante delle vite degli abitanti di St. Amelia e degli eventi che hanno segnato la comunità, il che raramente è un buon segno in un gioco della serie.

Prima persona, enigmi e una televisione che parla

Il trailer non si è limitato ai personaggi. Konami ha mostrato mostri inediti, sequenze di fuga e immagini che lasciano intuire quanto l’orrore di St. Amelia si estenda sotto la superficie. L’idea di fondo sembra quella di costruire una tensione che non molla mai, giocando sul contrasto fra i segnali instabili della CRTV e ciò che si muove nel buio. L’esperienza sarà interamente in prima persona. Nei panni di Simon toccherà esplorare, risolvere enigmi, scappare quando serve e affrontare combattimenti con un numero limitato di armi e strumenti. La CRTV avrà un peso doppio, perché servirà tanto nell’esplorazione quanto nel racconto: i suoi segnali permettono di rimettere insieme frammenti di una verità che il protagonista fatica a ricordare.

Una storia autonoma, ma dentro il solco della serie

Pur proponendo una lettura diversa dell’orrore psicologico, Silent Hill: Townfall punta a restare fedele ai temi storici del franchise: mistero, tragedia, perdita. Il progetto nasce dalla collaborazione fra Konami, Annapurna Interactive e lo studio scozzese Screen Burn, quello che fino a poco tempo fa si chiamava No Code, e vuole raccontare una vicenda che si regge sulle proprie gambe senza rinunciare all’identità inquietante della saga.

L’uscita è fissata al 24 settembre 2026 su PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store. I preordini sono già aperti, in attesa di scoprire come il passato di Simon e le intenzioni di Richard finiranno per intrecciarsi fra le strade di St. Amelia.