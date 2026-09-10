Silent Hill: Townfall, peso su PS5 e date del preload

Chi tiene d’occhio lo spazio libero sulla propria console può cominciare a fare i conti, perché Silent Hill: Townfall ha finalmente una dimensione ufficiosa su PS5 e delle date precise per il preload. Le informazioni arrivano dal solito canale che monitora i dati del PlayStation Store, quello che di norma anticipa di qualche settimana quanto poi si ritrova nella pagina prodotto del gioco. E il numero, come spesso accade con i titoli horror di taglia media, è più contenuto di quanto qualcuno si aspettasse.

Il nuovo survival horror richiederà 51,172 GB di spazio libero per il download. Una cifra che, va detto, non è scolpita nella pietra: capita quasi sempre che il peso finale cambi leggermente nelle settimane che precedono l’uscita, soprattutto quando entra in gioco la patch del day one. Cinquanta giga abbondanti restano comunque una misura ragionevole, lontana dai mostri da centoventi o centocinquanta giga a cui certe produzioni hanno abituato il pubblico PlayStation.

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Qui la faccenda si divide in due binari, come ormai da prassi sul PlayStation Store. Il preload delle copie digitali parte due giorni prima della data di sblocco, quindi chi ha messo in carrello la Standard Edition potrà avviare il download dalla mezzanotte del 22 settembre e arrivare pronto al lancio del 24 settembre. Nessuna sorpresa, nessun ritardo dell’ultimo minuto: il file sarà già sull’SSD quando scatterà l’ora giusta.

Discorso diverso per chi ha scelto la Deluxe Edition, che porta con sé i canonici due giorni di accesso anticipato. In quel caso il preload si apre il 20 settembre e il gioco diventa effettivamente giocabile dal 22 settembre, ovvero nel momento esatto in cui gli altri stanno ancora scaricando. È il meccanismo classico delle edizioni premium, quello che negli ultimi anni è diventato quasi uno standard di settore e che continua a dividere una parte del pubblico, soprattutto quando la finestra di vantaggio si allunga. Vale la pena ricordare che questi dati riguardano nello specifico la versione PS5. Le dimensioni su altre piattaforme possono variare parecchio, a seconda di come vengono gestite compressione e texture, e al momento non ci sono numeri ufficiali per le altre edizioni del gioco.

Dove si potrà giocare a Silent Hill: Townfall

Oltre alla console Sony, Silent Hill: Townfall sarà disponibile anche su PC fin dal debutto. Il titolo resta però un’esclusiva temporale per le console PlayStation, il che significa che gli utenti Xbox e chi ha una Nintendo Switch 2 dovranno mettersi in coda: un approdo su quelle piattaforme è possibile, ma non c’è nulla di confermato né tantomeno una finestra temporale indicata.

La scelta non stupisce più di tanto, considerando il rapporto che il marchio Silent Hill ha costruito con PlayStation negli ultimi anni. Anche i capitoli e i remake più recenti hanno seguito una traiettoria simile, con la console Sony a fare da piattaforma di lancio principale e il resto del mercato servito in un secondo momento. Nel frattempo, attorno al franchise continuano a muoversi anche le voci dei suoi autori storici. Masahiro Ito, il designer a cui si devono alcune delle creature più riconoscibili della serie, ha raccontato di rimpiangere il tempo e la vita affettiva sacrificati per dare forma ai mostri di Silent Hill, un retroscena che restituisce bene il peso che quel lavoro ha avuto sulla sua esistenza personale.

Per chi ha già prenotato, insomma, l’unica cosa da fare adesso è liberare i cinquantadue giga necessari e segnare le date sul calendario: 20 settembre per il preload Deluxe, 22 settembre per quello Standard e per l’accesso anticipato, 24 settembre per il debutto vero e proprio di Townfall.