Signal ha deciso di alzare una nuova barriera attorno alle conversazioni dei propri utenti. L’app di messaggistica estende infatti le protezioni contro gli screenshot anche agli iPhone e ai dispositivi Android compatibili, con uno scopo ben preciso: impedire che gli assistenti AI come Siri e Gemini riescano a catturare il contenuto delle chat private. Una scelta che sposta l’attenzione da come viaggiano i messaggi a quello che succede quando compaiono sullo schermo del telefono.

Il ragionamento dell’azienda parte da un punto semplice ma spesso trascurato. Gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di leggere i messaggi mostrati sul display e questo, secondo Signal, rischia di esporre le conversazioni a un’elaborazione che avviene fuori dall’app. La crittografia end to end protegge la consegna dei messaggi, ma non può fare nulla se un’altra applicazione legge ciò che è visibile sul dispositivo di chi li riceve. Il lucchetto insomma funziona benissimo durante il tragitto, il problema nasce dopo.

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Come funziona la protezione su iPhone e Android

Sugli iPhone con iOS 27 la novità prende il nome di Block Siri AI ed è attiva in modo predefinito a partire dalla versione 8.37 dell’app. L’impostazione blocca gli screenshot, le registrazioni dello schermo e la lettura dei contenuti da parte dell’intelligenza artificiale. Non serve configurare nulla, quindi, perché aggiornando l’applicazione la difesa è già operativa.

Sul fronte Android il meccanismo cambia un po’. Nei dispositivi supportati con Signal 8.35.1 o versioni successive la sicurezza dello schermo entra in funzione nel momento in cui un assistente AI tenta di leggere ciò che appare sul display. Più che un blocco sempre acceso si tratta di uno scudo che scatta solo quando serve davvero, cioè quando un sistema esterno prova a sbirciare nella chat.

Chi possiede un iPhone e preferisce tornare indietro può farlo senza troppa fatica. Basta aprire le Impostazioni di Signal, entrare nella sezione Privacy e poi in Block Siri AI, dove la protezione si può spegnere in modo permanente oppure per 10 minuti, giusto il tempo necessario a fare uno screenshot. Apple dal canto suo offre un’altra strada con l’opzione App escluse, presente nelle impostazioni di Siri, che impedisce all’assistente di accedere alle applicazioni scelte dall’utente.

Il precedente di Windows e il nodo macOS

Non è la prima volta che l’app si mette di traverso rispetto alle funzioni di intelligenza artificiale integrate nei sistemi operativi. In passato aveva già impedito a Recall, lo strumento sviluppato da Microsoft, di catturare le conversazioni su Windows 11. La mossa sugli smartphone si inserisce quindi in una linea già tracciata, che punta a tenere i messaggi al riparo da qualunque occhio esterno.

Su macOS però le cose si fanno più complicate. L’azienda ha spiegato che sui computer Apple non esiste un sistema di blocco degli screenshot equivalente a quello disponibile altrove, per cui il suggerimento è escludere manualmente Signal da Siri tramite le impostazioni del Mac. Una soluzione che funziona, certo, ma che dipende interamente dall’iniziativa di chi usa il computer.

Proprio per superare questi limiti la società ha chiesto ad Apple, Google e Microsoft di mettere a disposizione strumenti migliori, pensati per tenere i contenuti delle applicazioni lontani dai sistemi di intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid