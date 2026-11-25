Le fotocamere dei prossimi smartphone di Apple sono destinate a crescere, almeno in spessore. Stando alle ultime indiscrezioni, sia iPhone Air 2 sia iPhone 18 avranno un modulo fotografico sensibilmente più sporgente rispetto ai modelli attuali. Il dettaglio emerge da alcuni file CAD, cioè i disegni tecnici realizzati al computer che vengono utilizzati durante la progettazione dei dispositivi.

Il dato più curioso riguarda proprio iPhone Air 2. Nei disegni compaiono due fotocamere posteriori affiancate e il rialzo che le ospita misurerebbe 3,8 mm, contro i 3,45 mm dell’attuale iPhone Air. Il corpo del telefono invece non cambierebbe di un millimetro e resterebbe fermo a 5,6 mm. Lo smartphone più sottile della gamma manterrebbe quindi la sua linea filiforme, ma con una sporgenza posteriore un po’ più marcata.

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iPhone Air 2 guadagna una seconda fotocamera

La disposizione mostrata nei file tecnici ricalca in sostanza quella dei modelli dummy circolati la settimana scorsa, ossia le repliche non funzionanti che spesso anticipano le forme dei nuovi prodotti. In queste riproduzioni entrambe le fotocamere di iPhone Air 2 sono sistemate in orizzontale sulla parte sinistra del rialzo, mentre flash e microfono continuano a trovare posto sul lato destro.

Non è la prima volta che si parla di questa novità. Diversi report hanno già indicato che Apple aggiungerà una fotocamera Ultra Wide al sensore principale, e l’analista Jeff Pu si spinge oltre ipotizzando un sensore grandangolare da 48 megapixel. Sarebbe un cambio di passo importante per un dispositivo che finora ha puntato tutto sulla sottigliezza, rinunciando a qualcosa sul fronte fotografico.

Le migliorie attese comunque non si fermano alla parte posteriore. Sotto la scocca dovrebbe arrivare il chip A20 Pro, affiancato dal modem C2 progettato internamente da Apple e da un chip N2 dedicato alla connettività senza fili. Si parla anche di un’autonomia più generosa, uno degli aspetti più attesi per il nuovo modello. Secondo Pu alcune caratteristiche resteranno invece identiche: lo schermo da 6,5 pollici, i 12 GB di RAM e la fotocamera frontale da 18 megapixel con funzione Center Stage, che segue automaticamente il soggetto durante le videochiamate.

iPhone 18 resta simile fuori ma la fotocamera cresce

Gli stessi disegni tecnici mostrerebbero anche il modello standard di iPhone 18. Dal punto di vista estetico praticamente non ci sarebbero differenze rispetto a iPhone 17, con un design che rimane quello già conosciuto. Anche in questo caso però l’alloggiamento delle fotocamere aumenta di spessore, passando da 3,45 mm a 3,8 mm. Si tratta esattamente dello stesso incremento previsto per la versione Air, segno che i due telefoni condivideranno questa scelta progettuale.

Per quanto riguarda l’attendibilità delle informazioni, i file proverrebbero da una persona interna alla catena di approvvigionamento che in passato aveva già fornito dettagli corretti sui colori di iPhone 17 e di iPhone 18 Pro. Un precedente che rende queste anticipazioni piuttosto credibili, pur restando nel campo delle indiscrezioni non confermate da Apple.

Sul fronte delle tempistiche, iPhone Air 2 e iPhone 18 dovrebbero debuttare all’inizio del 2027 e non arriveranno da soli. Insieme a loro è infatti atteso anche iPhone 18e, il modello più accessibile della nuova generazione.

Fonte: TecnoAndroid