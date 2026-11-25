Per chi valuta un cambio di operatore c’è una novità che riguarda CoopVoce. Nelle ultime ore è tornata disponibile la promozione che permette di avere il primo mese gratis sulle offerte Turbo 200 e Turbo 400, entrambe abilitate alla rete 5G. Il vantaggio è riservato ai nuovi clienti e vale esclusivamente con la portabilità del numero da un altro operatore.

L’iniziativa non è del tutto nuova. Era stata proposta inizialmente dal 29 ottobre al 22 novembre 2026, sia online sia nei punti vendita Coop. Poi, in occasione del Black Friday, l’operatore virtuale ha lanciato dal 23 novembre 2026 la nuova Unlimited 5G con Giga illimitati a 9,90 euro al mese e attivazione gratuita, pensata per chi richiede la portabilità ma anche per alcuni già clienti. Con l’arrivo di questa proposta il mese omaggio sulle due Turbo era sparito dal sito ufficiale, e chi voleva attivarle doveva pagare sia il costo di attivazione sia il canone del primo mese anticipato. Ora la promo è tornata e resta valida fino al 2 dicembre 2026, salvo cambiamenti. Si tratta della stessa scadenza fissata per Unlimited 5G.

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Cosa includono Turbo 200 e Turbo 400 e quanto costano

Le due offerte condividono gran parte dei contenuti. Turbo 200 comprende ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga in 4G e 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, al prezzo di 7,90 euro al mese. Turbo 400 offre gli stessi minuti e SMS ma raddoppia i dati a 400 Giga, con le medesime velocità, a 9,90 euro al mese.

L’attivazione si può fare con un nuovo numero oppure con la portabilità, online o nei punti vendita Coop. Al momento restano esclusi i supermercati Coop della Calabria. In condizioni normali chi attiva online con spedizione a casa paga un costo iniziale di 10 euro con 1 euro di traffico incluso, più il primo mese anticipato, senza spese di spedizione. In negozio, o con prenotazione online e ritiro in un punto vendita, la nuova SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, a cui si aggiunge una prima ricarica minima per coprire il primo mese. Con la portabilità, invece, fino al 2 dicembre si paga soltanto l’attivazione e il canone parte dal primo rinnovo.

Attivazione, cambio offerta e rete utilizzata

Chi attiva online può identificarsi con la videoidentificazione, che richiede di attendere la verifica di un operatore, oppure con SPID, opzione disponibile da luglio 2024. CoopVoce propone anche le eSIM, le schede digitali che non richiedono una SIM fisica. In alternativa esiste la Self SIM, venduta nei punti vendita Coop aderenti a 9,90 euro: il prezzo comprende attivazione e primo mese dell’offerta scelta e la scheda si attiva poi online.

Le due tariffe sono aperte anche ai già clienti con una SIM attiva. Fino al 2 dicembre 2026, salvo variazioni, il cambio offerta verso Turbo 200 o Turbo 400 è gratuito, anche se dal credito residuo viene comunque scalato il costo del primo mese anticipato.

Se al rinnovo il credito non basta l’offerta viene sospesa per 30 giorni. In quel periodo i dati sono bloccati mentre chiamate e SMS vengono tariffati secondo il piano SuperFacile Coop, con 12 centesimi per ogni SMS e 12 centesimi al minuto, scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. Per riattivare il piano occorre ricaricare entro i 30 giorni, altrimenti l’opzione viene disattivata. Per evitare sorprese c’è il servizio Rinnovo Facile, che addebita in automatico l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.

Sul fronte della copertura CoopVoce, operatore Full MVNO, si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone in 2G e 4G e dall’8 gennaio 2026 anche in 5G con alcune offerte dedicate. Con le Turbo si naviga fino a 2 Gbps senza limitazioni rispetto a quanto previsto da Vodafone, purché si disponga di un dispositivo compatibile e ci si trovi in una zona coperta. In caso contrario la connessione passa automaticamente al 4G. Il 3G sulla rete ex Vodafone Italia è stato dismesso da alcuni anni, ma da marzo 2023 è disponibile il VoLTE per chiamare in 4G con gli smartphone compatibili.

Quando i Giga finiscono la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi, e tramite l’app è possibile rinnovare l’offerta in anticipo. Minuti, SMS e Giga si possono usare anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito esattamente come in Italia, durante viaggi occasionali e senza limiti mensili, a condizione che l’utilizzo resti personale come previsto dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Fonte: TecnoAndroid