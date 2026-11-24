Sono appena 11 paesi quelli che finora hanno sottoscritto l’impegno per rendere l’intelligenza artificiale meno disastrosa per l’ambiente, un numero che dice parecchio sull’attenzione riservata al tema. Il dato forse più significativo però arriva da un’altra parte. Le grandi aziende tecnologiche, proprio quelle che stanno spingendo con più forza sulla diffusione dell’IA, non si sono dimostrate affatto entusiaste all’idea di firmare.

Il quadro che ne viene fuori è piuttosto netto. Da un lato c’è un’iniziativa pensata per contenere l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale, dall’altro una partecipazione che al momento resta molto limitata. Undici adesioni non sono poche in assoluto ma diventano una cifra modesta se si considera quanto la tecnologia sia ormai entrata nella vita quotidiana di miliardi di persone e nelle strategie economiche di governi di ogni continente.

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Intelligenza artificiale e ambiente: un impegno con poche firme

L’obiettivo dichiarato dell’accordo è abbastanza chiaro già dal modo in cui viene presentato. Si tratta di rendere l’IA meno pesante per il pianeta, quindi di affrontare un problema che finora è rimasto spesso sullo sfondo del dibattito pubblico. Quando si parla di intelligenza artificiale l’attenzione tende a concentrarsi sulle potenzialità, sulle nuove funzioni e sulla corsa tra le aziende per offrire il modello più capace. Molto meno spazio viene dedicato invece alle conseguenze ambientali di questa crescita così rapida.

Il fatto che solo 11 nazioni abbiano scelto di aderire racconta di una sensibilità ancora poco diffusa. Un impegno di questo tipo funziona davvero solo quando coinvolge un numero ampio di partecipanti, perché la tecnologia in questione non conosce confini e si sviluppa su scala globale. Con poche firme il rischio è che l’iniziativa resti più che altro un segnale politico, utile per mettere il tema sul tavolo ma con una portata pratica ridotta.

C’è poi un altro elemento da tenere presente. La scelta di firmare o meno è un indicatore piuttosto immediato delle priorità di ciascun paese. Chi aderisce manda un messaggio preciso sul peso che intende dare alla questione ambientale legata all’IA. Chi resta fuori, almeno per ora, lascia intendere che altre considerazioni vengono prima.

Le big tech restano alla finestra

Il capitolo più delicato riguarda però le big tech. Sono loro a guidare la corsa all’intelligenza artificiale, sono loro a sviluppare i modelli e a portarli sul mercato, ed è da loro che dipende in larga parte la direzione che prenderà questo settore nei prossimi anni. Proprio per questo la loro scarsa disponibilità a sottoscrivere l’impegno pesa più di qualsiasi altra assenza.

Le società che stanno spingendo con maggiore decisione sull’adozione dell’IA non si sono mostrate interessate a vincolarsi a un accordo pensato per ridurne l’impronta ambientale. È una posizione che crea una certa distanza tra chi prova a fissare delle regole e chi, nei fatti, ha in mano gli strumenti per cambiare davvero le cose. Senza il coinvolgimento dei principali attori del settore un’iniziativa di questo genere fatica a incidere in modo concreto.

Il contrasto è evidente anche guardando ai numeri. Undici paesi da una parte e i colossi della tecnologia che preferiscono non esporsi dall’altra. È una fotografia che restituisce bene lo stato attuale del confronto sulla sostenibilità dell’IA, un tema che ha trovato spazio in un accordo internazionale ma che non ha ancora convinto né la maggior parte dei governi né le aziende più influenti.

Al momento l’elenco dei firmatari si ferma quindi a 11 paesi, mentre le grandi compagnie tecnologiche che guidano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale hanno scelto di non sottoscrivere l’impegno.

Fonte: TecnoAndroid