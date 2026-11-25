La strategia di ritirata di OnePlus compie un nuovo passo. Il marchio aveva già smesso da alcuni mesi di vendere i propri smartphone in numerosi mercati, fatta eccezione per le scorte ancora disponibili presso i rivenditori. Ora sta chiudendo per intero i propri siti web in diversi Paesi e al loro posto lascia soltanto il servizio clienti, che continuerà comunque a essere garantito a chi possiede un dispositivo dell’azienda.

Non si tratta di una mossa arrivata all’improvviso. Tutto parte da una vasta opera di riorganizzazione annunciata lo scorso luglio, che ha toccato sia il fronte commerciale sia quello software. Il primo cambiamento riguarda le vendite, perché OnePlus ha smesso di commercializzare i suoi prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Il secondo riguarda il sistema operativo: OxygenOS di OnePlus e Realme UI di Realme sono state dismesse per lasciare spazio a un’unica piattaforma, la ColorOS di OPPO.

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Dagli scaffali vuoti alla chiusura delle pagine online

Gli effetti di quelle decisioni si sono fatti sentire piuttosto in fretta. Telefoni molto validi come OnePlus 15 sono andati esauriti nel giro di poco tempo e oggi trovarli è diventato decisamente più complicato. Nel frattempo è in corso il passaggio graduale a ColorOS 17 di OPPO, che sta progressivamente prendendo il posto del software che per anni aveva contraddistinto i dispositivi del brand.

In queste ore però il produttore sta andando oltre e sta spegnendo i portali dedicati in alcuni mercati di peso. Il caso più evidente riguarda gli Stati Uniti. Chi visita oneplus.com/us non trova più il catalogo dei prodotti ma un breve messaggio che spiega la nuova situazione: «A seguito del nostro annuncio del 16 luglio 2026, OnePlus sta ottimizzando questo sito web per concentrarsi sull’assistenza ai clienti per i dispositivi OnePlus già esistenti. Per questioni relative a garanzia, riparazioni e altro tipo di supporto, vi invitiamo a visitare il nostro sito dedicato all’assistenza. Il nostro annuncio del 16 luglio è ancora disponibile. Grazie per il vostro costante sostegno».

Il sito americano diventa quindi una semplice porta d’accesso verso l’assistenza, pensata per chi ha bisogno di gestire una garanzia, richiedere una riparazione o ottenere qualche altro tipo di aiuto tecnico. Non c’è più traccia della vetrina commerciale di un tempo. La stessa sorte è toccata alla versione canadese, chiusa anch’essa, e a quella di altri Paesi coinvolti nello stesso processo.

Il sito italiano di OnePlus per ora resta online

Tra i mercati interessati dalla chiusura, almeno per il momento, non compare l’Italia. Il portale oneplus.com/it risulta ancora attivo e raggiungibile, anche se nel frattempo ha cambiato natura. Più che un negozio vero e proprio somiglia a una vetrina dove convivono prodotti OnePlus che non sono più in vendita e articoli OPPO che invece si possono effettivamente acquistare.

C’è poi un dettaglio curioso che riguarda la sezione dedicata al supporto. La versione italiana appare più curata rispetto alla controparte statunitense, che invece dà l’impressione di essere ferma da parecchio tempo. L’ultimo aggiornamento della pagina americana sembra infatti risalire al pieghevole OnePlus Open.

Fonte: TecnoAndroid