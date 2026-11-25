Sono serviti tre giorni di tentativi per sciogliere uno degli enigmi più curiosi nascosti in GTA 6, un easter egg che riporta i giocatori nella Vice City di Tommy Vercetti. Tutto è cominciato quasi per caso, dentro una centrale elettrica che a prima vista non aveva niente di particolare. Un utente però ha notato alcune lettere sulle pareti dell’edificio e ha avuto un sospetto preciso. Forse non erano semplici decorazioni ma i frammenti di un messaggio, sparpagliato tra quella struttura e altri impianti distribuiti sulla mappa. L’intuizione si è rivelata giusta, e la soluzione ha richiesto molta più pazienza del previsto.

Chi preferisce scoprire tutto in prima persona farebbe bene a fermarsi qui, perché da questo punto in avanti il racconto entra nel vivo degli spoiler.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dalle lettere sui muri al codice cheat di Vice City

Raccogliendo i caratteri uno dopo l’altro, il giocatore è riuscito a ricomporre la frase “Life is passing me by”. Non si tratta di una citazione qualunque. È infatti un codice cheat del primo Grand Theft Auto Vice City, un dettaglio che chi ha consumato quel capitolo riconosce al volo. Un secondo indizio è saltato fuori da un poster appeso all’interno di una sottostazione elettrica. L’immagine mostrava un controller PlayStation accompagnato dalla scritta “Lose track of time”, un suggerimento che con il senno di poi sembra piuttosto eloquente.

Mettere insieme i pezzi, comunque, era solo l’inizio. Per arrivare in fondo bisognava visitare dodici diverse sottostazioni elettriche seguendo un ordine preciso e rinunciando del tutto al viaggio rapido, poi interagire con pulsanti e leve per inserire la combinazione originale. Ogni lettera trovata sulle pareti corrispondeva a un tasto del controller PlayStation. In pratica la vecchia sequenza andava “digitata” spostandosi fisicamente da un impianto all’altro, senza scorciatoie e senza margine per gli errori di percorso.

Un portale verso il passato di Tommy Vercetti

Mentre le stime sulle vendite iniziali di GTA 6 si spingono ben oltre i dati ufficiali, emergono sempre più spesso testimonianze di giocatori che scovano segreti e curiosità tra le strade di Leonida, a conferma di quanto ci sia ancora da esplorare. Questo caso però ha un sapore tutto suo. Completata la sequenza, sullo schermo è comparso un messaggio che invitava a raggiungere un’altra centrale elettrica in una fascia oraria ben definita, tra le 19.00 e le 6.00.

Arrivato sul posto all’orario indicato, il giocatore ha trovato ad aspettarlo un portale capace di farlo viaggiare indietro nel tempo. Ed è proprio qui che il gioco ha piazzato la sorpresa più grossa. Oltre quella soglia c’era la Vice City originale, ricreata con la grafica del titolo uscito nel 2002, completa di volti storici come Kent Paul con cui poter interagire. Una parentesi nostalgica in piena regola, chiusa poi con il ritorno nel “presente” di Leonida.

Anche la ricompensa guarda dritto al passato. Il Vintage Vice City Pack rende omaggio al protagonista di allora, e il premio per chi riesce a risolvere questo intricatissimo enigma consiste nella moto e nella camicia di Tommy Vercetti. Le immagini della sequenza mostrano Jason mentre indossa proprio quelle iconiche fantasie caraibiche.

Fonte: TecnoAndroid