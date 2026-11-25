La crisi dell’automotive è stata al centro dell’incontro “Automotive Made in Italy e Motor Valley”, ospitato nella sede Ducati di Bologna, dove il presidente di Confindustria ha scelto parole tutt’altro che diplomatiche. Secondo Emanuele Orsini le difficoltà che stanno mettendo in ginocchio il settore auto in Italia e in Europa hanno un’origine precisa, e quell’origine va cercata in casa nostra. Si tratta di un giudizio severo, che riprende un tema già affrontato dal numero uno degli industriali qualche mese fa.

Prima dell’affondo c’è stato però spazio per un elogio sentito del distretto emiliano. Citando Ducati, Dallara e Pagani, Orsini ha indicato la Motor Valley come punto di riferimento per tutto il Paese. «Qui c’è il modello che stiamo cercando» ha detto, spiegando che quel territorio rappresenta in pieno il Made in Italy e mostra cosa riesce a fare una realtà produttiva quando funziona davvero. Per il presidente è il vero esempio da portare in giro per l’Italia.

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Il valore della filiera e i limiti del lusso

Il ragionamento si è poi spostato sulla salvaguardia delle forniture. Nella Motor Valley, ha ricordato il leader degli industriali, le grandi imprese hanno investito in ricerca e così facendo hanno fatto crescere anche le aziende più piccole. «Quando crescono le grandi imprese, crescono anche le piccole e medie imprese che stanno loro attorno» ha osservato, aggiungendo che è fondamentale che i grandi gruppi tutelino la filiera. Proprio questo, nella sua visione, è il principio di cui il sistema ha bisogno oggi.

Il successo dei marchi della Motor Valley non deve comunque illudere nessuno. Orsini lo ha detto chiaramente: per fortuna il lusso ancora funziona, ma i numeri dell’auto in Europa non coincidono con quelli di Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani. Le eccellenze tengono botta mentre il resto del comparto vive una fase ben più complicata.

L’attacco a Bruxelles e la neutralità tecnologica

Il passaggio più duro dell’intervento è stato riservato alle scelte dell’Unione europea. «La crisi industriale dell’automotive ce la siamo cercata da soli, mettendoci regole che nessun altro Paese o continente del mondo ha» ha dichiarato il presidente di Confindustria, sostenendo che molto spesso le condizioni per competere sono venute meno a causa di decisioni ideologiche sbagliate. Secondo Orsini l’Europa ha dimenticato una parola semplice, cioè neutralità tecnologica, e così facendo ha lasciato ad altri lo sviluppo delle tecnologie.

Il risultato, nella sua lettura, è una dipendenza sempre più marcata che pesa sulla crisi dell’automotive. «Abbiamo scelto di delocalizzare e prendere tecnologie di altri, diventando sempre più dipendenti dai prodotti cinesi» ha affermato. L’allarme riguarda anche la concorrenza di Pechino, che non è tenuta a rispettare gli stessi standard ambientali e sociali imposti ai costruttori europei.

Regole che cambiano e il nodo dei dazi

Sul tema è intervenuto anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, che ha puntato il dito contro la continua mutevolezza delle norme europee. «Una macchina non nasce da oggi, ci vogliono cinque, dieci, vent’anni» ha spiegato, sottolineando come modificare le regole di continuo metta in seria difficoltà chi deve progettare e produrre automobili.

Il viceministro Valentini ha poi denunciato lo squilibrio a livello globale. A suo dire la Cina è entrata nel Wto dichiarando di aderire alle regole del mercato, ma in realtà ha sfruttato un mercato senza regole per portarselo via. Ha parlato inoltre di un livello di sovvenzioni molto forte, una delle questioni fondamentali che l’Italia non è in grado di affrontare da sola.

Sulle guerre tariffarie il tono si è fatto invece più prudente. In un mondo di dazi, ha avvertito Valentini, ogni dazio porta con sé un controdazio. Per il rappresentante del governo bisogna proteggersi da certi comportamenti e mantenere la propria competitività, ma allo stesso tempo occorre lottare per tenere aperto il mondo.

Fonte: TecnoAndroid