Shein compra Everlane: via libera chiesto al governo USA

hein ha scelto una strada che nel mondo delle acquisizioni si vede raramente: sottoporre spontaneamente al vaglio del governo americano l’operazione da circa 74 milioni di euro con cui punta a comprare Everlane, il marchio di abbigliamento statunitense. Non un obbligo imposto dall’alto, quindi, ma una richiesta partita dall’azienda stessa, che ha bussato alla porta del CFIUS, il comitato del Dipartimento del Tesoro che passa ai raggi X gli investimenti stranieri negli Stati Uniti quando c’è di mezzo la sicurezza nazionale. La scelta dice molto sul momento che sta attraversando il colosso della moda online. Sottoporsi volontariamente a un esame che può allungare i tempi, imporre condizioni o addirittura bloccare tutto non è esattamente la mossa istintiva di chi vuole chiudere un affare in fretta. Eppure, nel caso di Shein, l’idea di anticipare le domande invece di aspettare che arrivino sembra aver prevalso.

Perché il passaggio dal CFIUS pesa così tanto

Il CFIUS è l’organismo interministeriale che valuta se un’acquisizione da parte di un soggetto straniero possa creare problemi alla sicurezza degli Stati Uniti. Il suo giudizio non riguarda soltanto i settori più ovvi come difesa o tecnologia militare, perché nel tempo l’attenzione si è allargata ad altri ambiti, dai dati personali alle infrastrutture. Quando un’azienda decide di presentarsi da sola, senza attendere una segnalazione o un’istruttoria d’ufficio, il messaggio implicito è chiaro: meglio giocare a carte scoperte che ritrovarsi con un’operazione già chiusa e poi contestata.

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Nel caso dell’accordo con Everlane, il marchio californiano noto per il posizionamento su trasparenza e sostenibilità della filiera, il valore dell’operazione si aggira intorno ai 74 milioni di euro. Una cifra non enorme per gli standard delle grandi fusioni internazionali, ma il punto non è il numero. È chi compra, e da dove.

Un’operazione piccola con implicazioni grandi

Shein è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più discussi del commercio elettronico globale, e proprio questa visibilità la espone a un livello di scrutinio politico che aziende di dimensioni simili spesso non conoscono. Il passaggio dal CFIUS diventa così qualcosa di più di una formalità burocratica. È un tentativo di costruire credibilità istituzionale sul mercato statunitense, quello dove il gruppo vende di più e dove le pressioni normative sono più insistenti.

L’acquisizione di Everlane, dal canto suo, rappresenterebbe per Shein un ingresso diverso nel panorama americano. Non la solita piattaforma di vendita a prezzi bassissimi, ma un marchio con un’identità precisa, radicato negli Stati Uniti e riconosciuto da un pubblico che ha abitudini d’acquisto lontane da quelle del fast fashion online. Un’operazione che, se completata, cambierebbe almeno in parte la percezione del gruppo.

Cosa significa muoversi in anticipo

Chiedere di propria iniziativa una revisione per motivi di sicurezza nazionale è una forma di gestione del rischio. Le aziende che lo fanno cercano generalmente una cosa: certezza. Perché un’operazione approvata dal CFIUS diventa difficilmente attaccabile in seguito, mentre un affare portato a termine senza quel timbro può restare esposto a contestazioni per anni.

Nel contesto attuale, con i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina sotto tensione costante e con un’attenzione crescente verso il trattamento dei dati dei consumatori, la decisione di Shein assume un peso ulteriore. Il gruppo si presenta come soggetto disposto a farsi controllare, e lo fa su un’operazione dal valore contenuto, quasi un banco di prova.

Everlane, fondata negli Stati Uniti e cresciuta puntando su una narrazione opposta a quella della moda usa e getta, finirebbe così nel portafoglio di un gruppo che ha costruito il proprio successo su volumi, velocità e prezzi aggressivi. L’esame del CFIUS dirà se quel passaggio potrà avvenire, e a quali condizioni.