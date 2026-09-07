Scrittura a mano, il cervello impara meglio che sul tablet

Tornare alla carta o restare sul tablet è la domanda che diversi Paesi europei si stanno ponendo sul serio, e non per nostalgia del quaderno a righe. La digitalizzazione scolastica, spinta con entusiasmo negli ultimi anni, viene oggi riconsiderata alla luce di quello che le neuroscienze hanno osservato sul funzionamento del cervello mentre si impara. Il punto centrale riguarda la scrittura manuale, che attiva reti cerebrali più estese rispetto alla digitazione su tastiera, con effetti su memoria, attenzione, linguaggio e funzioni esecutive. Non si tratta di una crociata contro gli schermi, e nemmeno di un ritorno indietro nostalgico. Semplicemente, molti sistemi educativi stanno rileggendo scelte fatte in fretta, quando dotare ogni studente di un dispositivo sembrava la risposta automatica a qualsiasi problema didattico. Le evidenze raccolte suggeriscono che il gesto di tracciare una lettera con la penna non sia intercambiabile con la pressione di un tasto, perché il cervello lavora in modo diverso nei due casi.

Perché la penna coinvolge più aree del cervello

Quando si scrive a mano, entrano in gioco contemporaneamente il controllo motorio fine, la percezione visiva della forma che sta nascendo sul foglio, il ritmo del movimento e la coordinazione tra occhio e mano. Ogni lettera richiede un tracciato unico, un percorso che va costruito e ricostruito ogni volta. Sulla tastiera, invece, il gesto è sostanzialmente identico per tutti i caratteri, cambia solo la posizione del dito. Questa differenza apparentemente banale si traduce in un coinvolgimento cerebrale molto più ampio nel primo caso.

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Le funzioni che ne beneficiano sono quelle che contano di più a scuola. La memoria, perché un contenuto elaborato attraverso il movimento tende a fissarsi meglio. L’attenzione, perché la scrittura manuale impone un ritmo più lento e costringe a selezionare, sintetizzare, decidere cosa vale la pena annotare. Il linguaggio, che si struttura anche attraverso la manipolazione fisica dei segni. E poi le funzioni esecutive, quell’insieme di capacità che permettono di pianificare, organizzare, controllare gli impulsi e portare a termine un compito. Chi prende appunti al computer tende a trascrivere quasi alla lettera, seguendo il flusso di chi parla senza filtrarlo. Chi scrive a mano non riesce a stare dietro alla velocità del parlato e quindi è costretto a rielaborare. Quella fatica, che sembra un limite, si rivela un vantaggio dal punto di vista dell’apprendimento.

Il digitale non finisce in castigo

Sarebbe però un errore leggere questi dati come una condanna degli strumenti tecnologici. Nessuna delle riflessioni in corso nei Paesi europei punta a smantellare il digitale a scuola, che resta utile per la ricerca di informazioni, per la produzione di testi lunghi, per l’accessibilità di studenti con difficoltà specifiche, per la collaborazione a distanza e per l’esposizione a competenze che il mondo del lavoro dà ormai per scontate. Il problema nasce quando lo schermo sostituisce del tutto la carta invece di affiancarla, soprattutto nelle fasi in cui il cervello sta costruendo le basi della lettura e della scrittura. Nei primi anni di scuola, in particolare, l’apprendimento del tracciato manuale sembra avere un peso che difficilmente può essere replicato da un’interfaccia digitale.

La direzione che sta emergendo è quindi quella dell’equilibrio, con un uso più consapevole dei dispositivi e una riabilitazione della carta come strumento didattico a pieno titolo, non come residuo del passato. Diversi sistemi scolastici europei stanno rivedendo linee guida e programmi proprio in questa ottica, riportando quaderni e penne dove erano stati messi da parte troppo in fretta.

Il dibattito tra carta o tablet, in fondo, non riguarda una scelta secca tra due opzioni. Riguarda piuttosto la capacità di capire quale strumento serve in quale momento, e per quale obiettivo, tenendo conto di come il cervello degli studenti reagisce concretamente all’uno e all’altro.