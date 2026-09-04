Reolink a IFA 2026: OMVI 2i Ultra e la nuova generazione di ReoNeura AI

A IFA 2026, in programma fino all’8 settembre presso Messe Berlin (Padiglione 1.2, Stand 181), Reolink ha presentato le proprie innovazioni per la sicurezza domestica intelligente, con la nuova OMVI 2i Ultra come protagonista principale, affiancata da un’ulteriore evoluzione della piattaforma AI ReoNeura.

L’ultima arrivata nella serie OMVI porta la copertura a doppia visuale, finora riservata a modelli con vincoli di installazione più stringenti, in un formato completamente senza fili, con ricarica solare inclusa. Una telecamera grandangolare da 8 MP visualizza l’intera scena, mentre una telecamera pan-tilt da 5 MP monitora un’altra direzione tracciando gli oggetti rilevati.

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Il sistema SyncTrack è il cuore tecnico del dispositivo: quando la telecamera grandangolare rileva un oggetto, quella pan-tilt, con 355° di panoramica e 50° di inclinazione, mantiene un tracciamento continuo anche dopo che il bersaglio è uscito dal campo visivo del grandangolo. L’inquadratura automatica ingrandisce e regola la visuale quando viene rilevato un bersaglio, e gli utenti possono toccare qualsiasi punto della visuale grandangolare per dirigere la telecamera pan-tilt esattamente lì.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria rimovibile da 10.000 mAh offre fino a 6 mesi di utilizzo con una singola carica, il doppio rispetto alle fotocamere bullet-PT comparabili. Il pannello solare integrato da 6W con tecnologia Reolink SolarEase aumenta l’efficienza di ricarica del 26%, mantenendo la telecamera operativa con soli 30 minuti di luce solare al giorno, anche in condizioni di scarsa illuminazione o parzialmente ombreggiate.

La OMVI 2i Ultra arriverà in Italia in autunno a partire da 200 euro, completando una serie che include già la OMVI X16 PoE, ammiraglia con risoluzione 24 MP e zoom ottico 16x, attesa entro fine 2026, e la OMVI 3i PoE & WiFi, lanciata a giugno 2026, entrambe presenti allo stand Reolink.

ReoNeura: intelligenza artificiale locale, senza abbonamento

ReoNeura, l’engine AI integrato di Reolink, offre rilevamento e analisi intelligente senza dover ricorrere al cloud o a un abbonamento. La sua evoluzione più recente, Custom AI Detection, permette agli utenti di addestrare il sistema a riconoscere scenari specifici del proprio ambiente, per esempio configurando un avviso personalizzato per lo scenario “cancello laterale aperto”, ottenendo notifiche più pertinenti rispetto ai generici allarmi di movimento.

Queste funzionalità confluiscono nel nuovo Reolink Home Hub 2, piattaforma locale senza abbonamento per archiviare, cercare e gestire le registrazioni. La funzione più interessante è la Ricerca Video Locale con AI, che permette di cercare tra le registrazioni utilizzando descrizioni in linguaggio naturale, senza alcun abbonamento cloud richiesto. L’hub collega fino a 8 telecamere Reolink con supporto fino a 16 TB di spazio di archiviazione esterno. Disponibile in autunno a 159,99 euro.

Reolink funziona ora con Alexa, Google Home, Home Assistant, Homey e IFTTT, con ulteriori integrazioni domotiche in arrivo. Gli utenti possono visualizzare i flussi video in diretta su Echo Show e Google Nest Hub, attivare automazioni personalizzate basate sugli eventi rilevati dalle telecamere e controllare i dispositivi tramite comandi vocali. La compatibilità con Home Assistant e Homey apre a configurazioni domotiche più ampie, dove le telecamere Reolink dialogano con altri sensori e dispositivi connessi.

TrackFlex WiFi: copertura a 270° in un formato compatto

Completa l’annuncio la nuova TrackFlex WiFi, telecamera a doppia lente 4K con rilevamento fuori campo a 270°, panoramica 355°/inclinazione 50° con zoom auto-tracking e Wi-Fi 6 dual-band per connessioni stabili. L’intelligenza artificiale distingue persone, veicoli e animali per ridurre i falsi allarmi, mentre la localizzazione rapida degli eventi garantisce registrazioni con contesto completo, eliminando le clip incomplete che spesso caratterizzano i sistemi di sicurezza più datati. Il lancio in Europa è previsto per gli ultimi mesi dell’anno, al prezzo di 199,99 euro.