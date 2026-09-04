LG a IFA 2026: AI, OLED e smart home al centro dello stand

La LG a IFA 2026 mette al centro un’idea precisa: la tecnologia domestica deve adattarsi alle persone, riconoscendone abitudini, preferenze e necessità. A Berlino il produttore sudcoreano porta questa visione all’interno di uno stand costruito intorno al concept “Innovation in Tune with you”, già presentato al CES di Las Vegas.

L’approccio viene tradotto da LG nel concetto di Affectionate AI, un’intelligenza artificiale pensata per essere premurosa e attenta al contesto quotidiano. Non si tratta quindi soltanto di collegare più prodotti tra loro, ma di creare un ecosistema nel quale dispositivi e servizi possano collaborare in modo coordinato. All’ingresso dello spazio espositivo questa filosofia viene rappresentata da LG AI Orchestra, un’installazione di 16×4 metri che utilizza la metafora dell’orchestra per mostrare come i diversi prodotti possano lavorare insieme. Al centro c’è CloiD, il robot AI Home Hub che apprende le routine degli utenti, coordina i dispositivi connessi e può intervenire in modo proattivo nella gestione della casa.

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Dalle TV OLED agli schermi per l’intrattenimento

La parte dedicata all’entertainment porta a Berlino alcuni dei modelli top di gamma della collezione TV 2026. Al centro della Media Entertainment Zone trova spazio LG OLED W6, il Wallpaper TV con tecnologia True Wireless, spesso appena 9 millimetri e progettato per l’installazione a filo muro.

Accanto al W6, LG mostra la gamma OLED evo AI e Micro RGB evo AI, quest’ultima proposta come soluzione di punta dell’offerta LED del produttore per qualità dell’immagine, luminosità e precisione cromatica. Lo spazio dedicato all’intrattenimento non si limita però ai televisori. Debutta infatti anche LG StanbyME 2 Max, uno smart display da 32 pollici pensato per la portabilità, mentre il settore gaming viene rappresentato dal nuovo UltraGear 25G590B-B.

Il monitor introduce una caratteristica particolarmente spinta sul fronte della frequenza di aggiornamento: secondo LG è il primo modello UltraGear capace di supportare una modalità FHD a 1.000 Hz. A completare l’esperienza viene proposta anche una zona dedicata al sistema audio domestico Sound Suite.

Fit & Max porta efficienza e spazio ridotto negli elettrodomestici

La stessa filosofia viene applicata agli elettrodomestici nella zona Living in Tune. Qui LG estende il concetto Fit & Max, nato per i frigoriferi, anche a lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie. L’idea è combinare un ingombro contenuto, definito da LG Fit Space, con capacità e funzionalità pensate per migliorare l’esperienza quotidiana, indicate dal concetto Max Life. L’approccio nasce dalla necessità di ottimizzare gli spazi domestici senza rinunciare alle prestazioni.

Tra i prodotti esposti figurano frigoriferi Multidoor con display integrato, lavatrici caratterizzate da capacità elevate e dimensioni contenute e nuove lavastoviglie progettate per completare lavaggio e asciugatura in un’ora. Un ruolo importante viene assegnato anche all’efficienza energetica. La lavatrice Next AI DD può arrivare a consumare fino al 70% in meno di energia rispetto ai requisiti europei utilizzati per ottenere la classe A. LG collega questo risultato all’impiego di tecnologie come la Dual Inverter Heat Pump e i compressori inverter.

La strategia dell’azienda prevede inoltre di portare queste soluzioni per il risparmio energetico su un portafoglio sempre più ampio, con l’obiettivo dichiarato di rendere gli elettrodomestici ad alta efficienza disponibili a un numero crescente di persone.

Nell’area Elegance in tune il focus cambia e riguarda invece la gamma premium LG SIGNATURE. Il frigorifero della serie integra il riconoscimento vocale basato sull’AI e può comprendere il linguaggio conversazionale per suggerire modalità di refrigerazione adeguate ai diversi alimenti. Il forno da incasso LG SIGNATURE sfrutta invece una telecamera interna con AI insieme alla tecnologia AI Gourmet™ per riconoscere diverse pietanze e suggerire la modalità di cottura più adatta.

ThinQ Claw coordina dispositivi e servizi

La zona Harmony in Tune riporta l’attenzione sull’intelligenza artificiale con ThinQ Claw, l’agente AI conversazionale progettato da LG per comprendere le intenzioni dell’utente, interpretare il contesto e coordinare dispositivi e servizi attraverso un’interazione naturale. ThinQ Claw si inserisce nella piattaforma ThinQ, che collega e gestisce i dispositivi dell’ecosistema, e lavora insieme a ThinQ ON, l’hub destinato al coordinamento delle funzioni della casa. CloiD rappresenta invece l’elemento fisico attraverso cui questa visione prende forma.

L’impostazione proposta da LG punta quindi a superare il modello della semplice casa connessa, dove ogni dispositivo esegue un comando specifico. L’obiettivo è costruire un ambiente nel quale l’AI possa interpretare le abitudini, comprendere le esigenze e coordinare prodotti e servizi. All’interno della stessa area trova spazio anche l’Home Energy Management System (HEMS). Il sistema è sviluppato sulla piattaforma smart home Homey di Athom, azienda specializzata nei dispositivi per la casa intelligente acquisita da LG nel 2024, e viene utilizzato per coordinare produzione, accumulo e consumo dell’energia domestica.

IFA 2026 rappresenta inoltre l’occasione per presentare LG ThinQ Pro, piattaforma intelligente destinata al mercato B2B. La soluzione permette di monitorare centralmente elettrodomestici e sistemi di climatizzazione HVAC, con l’obiettivo di rendere più efficienti le attività di gestione delle strutture commerciali.