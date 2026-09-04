iRobot Roomba Duo: il primo robot a doppia unità presentato a IFA 2026

iRobot presenta a IFA 2026 il prototipo di Roomba Duo, il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti a doppia unità dell’azienda, esposto presso lo stand 133, Padiglione 9 della Messe Berlin dal 4 all’8 settembre. Il sistema affronta un dilemma tecnico che ha finora diviso il mercato in due categorie separate: gli aspirapolvere wet & dry offrono potenza di pulizia ma non navigazione autonoma, mentre i robot aspirapolvere tradizionali garantiscono automazione ma non la forza pulente necessaria per lo sporco più ostinato.

Al centro dell’architettura c’è una capacità inedita per il mercato consumer: il robot principale integra un braccio meccanico la cui estremità rimane orizzontale durante il movimento, garantendo la stabilità necessaria per sostenere e trasportare un secondo robot. L’unità principale può quindi abbassare e rilasciare in sicurezza il robot secondario ultracompatto negli spazi ristretti che non riesce a raggiungere da sola.

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I due robot comunicano tramite la Roomba Home App, condividono la stessa mappa dell’abitazione e coordinano l’attività di pulizia tramite AI: l’unità principale gestisce le superfici ampie e libere, mentre quella secondaria raggiunge zone sotto i mobili e angoli difficili.

Rullo PowerSpin Max da 60mm e pretrattamento a vapore

Il corpo cilindrico dell’unità principale integra un modulo wet & dry con un rullo lavapavimenti PowerSpin Max da 60mm di diametro, ai vertici del settore, che esercita una pressione verso il basso di 46N (circa 4,7 kg) per simulare la pulizia manuale. Un riscaldatore interno genera vapore controllato come pretrattamento per sciogliere lo sporco incrostato, seguito da un rullo auto-pulente che rimuove i residui appiccicosi e un sistema di asciugatura ad aria calda che protegge i pavimenti in legno dall’umidità prolungata.

Il robot secondario: 8,35cm di altezza per gli spazi più stretti

Il robot secondario è iRobot Roomba Plus 575, già lanciato all’inizio del 2026 come prodotto standalone. Con un’altezza di appena 8,35 cm e larghezza di 29,8 cm, si muove agilmente tra sedie e mobili bassi. Il panno PerfectEdge si estende fino a 31mm verso l’esterno per pulire angoli e battiscopa anche in presenza di bordi irregolari, mentre le ruote omnidirezionali sollevabili superano soglie fino a 3,5 cm senza rimanere bloccate.

Navigazione LiDAR dual-line e base AutoWash condivisa

Entrambe le unità integrano LiDAR dual-line ClearView Pro e PrecisionVision AI per rilevare e aggirare gli ostacoli domestici comuni. L’unità principale monta anche telecamere AI posizionate in alto per una visuale più ampia degli ambienti, utile per mappare abitazioni grandi e identificare aree con accumuli di sporco più estesi. Le ruote da 17 cm con motori integrati nei mozzi garantiscono stabilità negli spostamenti.

La base AutoWash condivisa gestisce centralmente la manutenzione: eroga acqua pulita, raccoglie l’acqua sporca in un serbatoio dedicato, lava e asciuga automaticamente i panni e svuota la polvere in un sacchetto capiente, consentendo mesi di utilizzo senza interventi manuali. Secondo Richard Li, CEO di iRobot, l’approccio a doppia unità nasce dalla convinzione che affidare a robot specializzati compiti diversi, coordinati come un unico sistema intelligente, sia il fondamento per costruire una casa realmente autonoma.