EZVIZ a IFA 2026: sicurezza e AI locale al centro della nuova gamma

Con il tema “Accelerating Innovation”, EZVIZ ha presentato a IFA 2026 una nuova generazione di soluzioni per la sicurezza domestica, l’accesso intelligente e la gestione della casa, costruite attorno a un principio dichiarato: privilegiare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale in locale, riducendo la dipendenza dal cloud e rafforzando la tutela della privacy degli utenti.

Come ha spiegato Chris Xu, General Manager dell’International Business Center di EZVIZ, il brand continua a investire nello sviluppo di soluzioni integrate e personalizzate per il mercato europeo, dove opera da oltre dieci anni.

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Tra le principali novità figura la serie 90f, che inaugura l’era delle telecamere a triplo obiettivo. I modelli H90f (cablata) e HB90f (a batteria) evolvono dalla precedente serie 90 Dual combinando tre sensori e uno zoom ibrido 12x, capace di garantire una copertura dettagliata anche in ambienti particolarmente estesi.

Per chi cerca massima flessibilità, arrivano i nuovi CB30 (versione fissa) e CB60 (versione motorizzata) della serie dual lens 3K con vista a 180°, entrambi dotati di batterie ad alta capacità e basi magnetiche. Il modello CB60 aggiunge connettività 4G e Wi-Fi commutabile con zoom 8x, garantendo monitoraggio efficace anche in aree con copertura Wi-Fi limitata.

EZVIZ AI CoreX: l’intelligenza artificiale che resta in casa

Il cuore dell’evoluzione tecnologica di EZVIZ è EZVIZ MIRA, il sistema di modelli sviluppato internamente per integrare funzionalità AI direttamente nei dispositivi. La novità più rilevante è EZVIZ AI CoreX, una stazione domestica intelligente che svolge l’elaborazione delle funzioni AI direttamente all’interno dell’abitazione. La stazione archivia e analizza i contenuti, permettendo ricerche tramite testo, immagini e video senza dover affidarsi completamente al cloud, un approccio che riduce sia la latenza che l’esposizione dei dati personali a server esterni.

EZVIZ amplia l’accesso a queste funzionalità attraverso un approccio modulare che combina chip AI integrati nei dispositivi e tecnologie di edge computing: gli utenti possono accedere a funzioni di rilevamento avanzate senza abbonamento, oppure potenziare il proprio sistema aggiungendo hub dedicati come CoreX e X6, in base alle proprie esigenze specifiche.

Accessi intelligenti: dagli spioncini ai videocitofoni

Sul fronte dello smart access, EZVIZ amplia il portfolio con soluzioni pensate per contesti abitativi diversi. I nuovi spioncini smart EP4 e HP4 PRO arrivano con risoluzioni fino a 4K, funzionalità AI e design moderno. Il modello EP8 Ultra inaugura una nuova era per i videocampanelli, integrando uno schermo interattivo con AI locale progettato per offrire un’esperienza personalizzata e funzionalità avanzate di assistenza quotidiana.

Per ville e abitazioni indipendenti, arriva una gamma rinnovata di citofoni: il nuovo videocitofono TP5 POE con connettività power-over-ethernet, e HP7 BATTERY, primo modello completamente senza fili con posto esterno e schermo interno entrambi a batteria, pensato per installazioni senza cablaggio.

Automazioni per cancelli: una gamma completa in anteprima

A completare l’annuncio, EZVIZ presenta in anteprima la gamma completa di automazioni per cancelli, affiancando al motore scorrevole già esistente HG2 i nuovi HG1 e HG3, pensati rispettivamente per cancelli basculanti e a pistone, un’estensione che porta l’ecosistema EZVIZ oltre la sicurezza visiva, verso la gestione automatizzata degli accessi domestici in senso più ampio.