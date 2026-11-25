Honor ha scelto la strada meno battuta per il suo prossimo smartphone flessibile. Il primo pieghevole wide del marchio arriverà a marzo 2027 e adotterà la cerniera verticale che permette allo schermo di aprirsi proprio come un libro. A confermarlo è stato direttamente l’amministratore delegato Li Jian, che ha parlato anche di un display senza alcuna piega visibile, uno dei dettagli più delicati per qualsiasi dispositivo di questa categoria.

L’annuncio è arrivato lunedì 23 novembre durante un incontro con i giornalisti, a margine della presentazione della serie Honor 700. Fino a quel momento l’azienda non aveva mai confermato in modo ufficiale né il formato del nuovo telefono né il periodo di lancio, nonostante le voci sul progetto girassero ormai da mesi. Secondo il numero uno di Honor lo schermo sarà completamente privo di piega grazie a quelli che lui stesso ha descritto come nuovi progressi nella tecnologia dei pannelli pieghevoli.

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La sfida a iPhone Duo e le voci sul Magic V7

Nel corso dello stesso incontro il CEO non ha usato giri di parole. Ha infatti invitato chi sta valutando iPhone Duo ad aspettare e a provare l’alternativa firmata Honor. Con questa uscita il futuro smartphone pieghevole si posiziona come rivale diretto del dispositivo di Cupertino e il formato largo diventa il terreno su cui le due aziende finiranno per confrontarsi.

Sul nome commerciale c’è ancora silenzio, ma le indiscrezioni più recenti puntano su Magic V7. Il formato wide dovrebbe tradursi in uno schermo principale da 7,6 pollici, cioè circa 19,3 centimetri, affiancato da un pannello esterno da 5,5 pollici, pari a circa 14 centimetri. Numeri che descrivono bene il cosiddetto formato orizzontale “a passaporto”, più largo e meno slanciato rispetto ai modelli pieghevoli a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni.

Anche sul fronte tecnico le ipotesi non mancano. Si parla di una fotocamera principale da 200 MP accompagnata da un teleobiettivo periscopico, di una batteria da 7.000 mAh e del chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Un tipster specializzato sostiene inoltre che esisterebbe già un prototipo ingegneristico e che Honor non avrebbe in cantiere alcun pieghevole di forma tradizionale, scommettendo tutto sul nuovo formato orizzontale. Il prezzo di partenza ipotizzato sarebbe di 9.999 yuan, circa 1.270 euro al cambio attuale.

Le informazioni che ancora mancano

Per ora l’azienda ha lasciato parecchie caselle vuote. Honor non ha diffuso risultati di test, non ha spiegato in che modo il pannello riesca a evitare la classica piega e non ha confermato il nome definitivo del prodotto. All’appello mancano anche le date precise di uscita, l’elenco dei Paesi in cui il dispositivo sarà venduto e qualsiasi indicazione ufficiale sul prezzo. C’è poi un aspetto da non sottovalutare, perché una piega quasi invisibile su un esemplare appena uscito dalla fabbrica dice ben poco su come si presenterà lo schermo dopo migliaia di aperture e chiusure.

Sulla tempistica il quadro appare un po’ più chiaro. Un lancio a marzo ricalcherebbe infatti lo schema già seguito con Magic V6, presentato al Mobile World Congress di Barcellona all’inizio dello stesso mese. Se il nuovo pieghevole wide arriverà anche fuori dalla Cina è invece una scelta che spetta soltanto a Honor.

Fonte: TecnoAndroid