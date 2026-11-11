Anno più caldo, 2026 verso il record: il 2027 potrebbe superarlo

Il 2026 si avvia a entrare nella storia del clima come l’anno più caldo mai registrato o, nella peggiore delle ipotesi per chi spera in una tregua, come il secondo più caldo di sempre. Le previsioni lo considerano praticamente certo, e lo scenario per il 2027 appare ancora meno rassicurante, visto che il prossimo anno dovrebbe risultare addirittura più rovente. Sullo sfondo c’è un El Niño da record che sta spingendo le temperature globali verso livelli già toccati in passato soltanto una volta.

Il dato che colpisce di più riguarda la famosa soglia di 1,5°C. Le temperature globali sono infatti sulla strada per superarla per la seconda volta in assoluto, un traguardo che nessuno avrebbe voluto vedere ripetersi così presto. Quel numero è diventato negli anni il riferimento più citato quando si parla di riscaldamento globale, una sorta di linea rossa simbolica che ora viene di nuovo oltrepassata.

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Un El Niño da record dietro il caldo del 2026

A pesare in modo decisivo su questo quadro è l’El Niño in corso, descritto come un episodio capace di battere ogni primato. Si tratta di un fenomeno climatico naturale che, quando si presenta con particolare intensità, tende a far salire le temperature su scala planetaria. Questa volta la sua forza si somma a una tendenza di fondo già orientata verso l’alto, e il risultato è un 2026 che difficilmente potrà sottrarsi al podio delle annate più calde.

Vale la pena soffermarsi sulle parole usate dalle previsioni. Non si parla di una semplice possibilità né di un rischio concreto ma lontano. La formula scelta è quella della quasi certezza, il che lascia ben poco margine a sorprese di segno opposto. In pratica il 2026 si giocherà il primo posto oppure si accontenterà del secondo, senza grandi alternative nel mezzo.

C’è poi un aspetto che rende la situazione ancora più delicata. Superare il limite di 1,5°C una prima volta poteva sembrare un episodio isolato, legato a una combinazione particolare di fattori. Vederlo accadere di nuovo, a distanza ravvicinata, cambia la prospettiva e trasforma un evento eccezionale in qualcosa che comincia a ripresentarsi.

Il 2027 potrebbe fare ancora peggio

Se il presente appare già complicato, lo sguardo verso il futuro non offre consolazioni. Il 2027 viene indicato come un anno destinato a essere ancora più caldo del 2026, proseguendo una scia che non accenna a interrompersi. L’idea di una rapida inversione di tendenza, almeno nel breve periodo, sembra quindi poco realistica secondo le stime attuali.

Il collegamento con l’El Niño resta centrale anche in questa proiezione. Gli effetti di un episodio così intenso non si esauriscono da un giorno all’altro e possono continuare a farsi sentire sulle temperature globali anche nei mesi successivi. Da qui deriva l’aspettativa di un ulteriore balzo verso l’alto, con un 2027 che rischierebbe di scalzare il suo predecessore dalla vetta della classifica.

Messi in fila, questi elementi disegnano una sequenza piuttosto chiara. Un 2026 quasi certamente tra i due anni più caldi mai misurati, un nuovo superamento della soglia di 1,5°C che finora era accaduto una volta soltanto e un El Niño da primato che alimenta il tutto. A chiudere il quadro arriva la previsione di un 2027 atteso come ancora più caldo, pronto a spingere i record del clima un gradino più in alto.

Fonte: TecnoAndroid