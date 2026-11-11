Samsung ottiene due nuovi sigilli “Qualità Ottima” di Altroconsumo per frigorifero e lavatrice

Samsung Electronics Italia ha annunciato che due elettrodomestici della propria gamma hanno ottenuto il sigillo “Qualità Ottima” assegnato da Altroconsumo. Il riconoscimento riguarda il frigorifero combinato Serie 7 RL38C776ASR e la lavatrice Serie 5 WW11DG5B25AEET, entrambi valutati nell’ambito dei test comparativi di laboratorio dell’organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori. Il sigillo viene attribuito ai prodotti che raggiungono i livelli più elevati di prestazione durante i test comparativi. Per i consumatori rappresenta quindi un riferimento indipendente nella valutazione delle diverse proposte disponibili sul mercato.

Samsung Serie 7 RL38C776ASR ottiene il riconoscimento

Tra i prodotti premiati figura il frigorifero combinato Samsung Serie 7, identificato dal modello RL38C776ASR. Alto due metri, dispone di una capacità complessiva di 387 litri e integra diverse tecnologie dedicate alla conservazione degli alimenti e alla gestione dei consumi energetici. Una delle soluzioni presenti è SpaceMax™, tecnologia che permette di aumentare lo spazio disponibile all’interno del frigorifero grazie a un isolamento ad alta efficienza. Questo sistema consente di ridurre lo spessore delle pareti senza modificare le dimensioni esterne dell’elettrodomestico.

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Il modello integra inoltre Twin Cooling Plus™, con due circuiti di raffreddamento indipendenti dedicati rispettivamente al frigorifero e al freezer. La tecnologia mantiene temperatura e umidità nei diversi comparti secondo le specifiche previste dal sistema. Sul fronte della gestione energetica è presente anche AI Energy Mode, funzione disponibile attraverso l’app SmartThings. Una volta attivata, monitora i consumi e adatta il funzionamento del compressore e dei cicli di sbrinamento alle abitudini dell’utente, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dell’energia.

La lavatrice Samsung Serie 5 WW11DG5B25AEET

Credits: TecnoAndroid

Il secondo sigillo “Qualità Ottima” riguarda la lavatrice Samsung Serie 5, modello WW11DG5B25AEET. L’elettrodomestico dispone di una capacità di carico di 11 kg e appartiene alla classe energetica A. Tra le tecnologie integrate figura Ecobubble™, che trasforma il detergente in una schiuma attiva in grado di penetrare rapidamente nelle fibre e rimuovere lo sporco anche alle basse temperature.

La dotazione comprende anche il programma Super Speed, progettato per lavare fino a 5 kg di bucato in 39 minuti. È presente inoltre il ciclo Vapore, dedicato a una pulizia profonda, con una funzione che rimuove fino al 99,9% di alcuni batteri e inattiva gli allergeni derivanti dagli acari della polvere, secondo quanto indicato nella fonte.

Due nuovi riconoscimenti per gli elettrodomestici Samsung

I riconoscimenti ottenuti dal frigorifero Samsung Serie 7 RL38C776ASR e dalla lavatrice Serie 5 WW11DG5B25AEET si inseriscono nel percorso dell’azienda dedicato allo sviluppo di elettrodomestici progettati per mettere l’innovazione tecnologica al servizio delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

Fonte: TecnoAndroid