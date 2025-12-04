Samsung svela il chip Exynos 2600 con un teaser ufficiale in stile Stranger Things

Samsung ha pubblicato un nuovo video intitolato The next Exynos, confermando di fatto l’arrivo del suo prossimo processore di fascia alta: Exynos 2600. Il teaser, caratterizzato da un’estetica ispirata a Stranger Things, mostra chiaramente il nome del chip e mette l’accento sul lavoro di ottimizzazione svolto dagli ingegneri. Anche la descrizione del video non lascia spazio a interpretazioni: il nuovo SoC è “in arrivo”.

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La pubblicazione di un teaser del genere è un segnale evidente che Galaxy S26 adotterà la piattaforma Exynos 2600 almeno in alcuni mercati. La storia recente dell’azienda suggerisce infatti che un nuovo Exynos di fascia alta viene presentato solo quando è prossimo al debutto su un dispositivo flagship. Non è inoltre previsto che Samsung venda il chip ad altri produttori, una pratica ormai abbandonata da tempo. Questo dunque dimostra quanto effettivamente il colosso sudcoreano ci tenga a dare vita alla sua nuova gamma smartphone con il suo processore proprietario, che qualcuno credeva fosse stato lasciato indietro.

Dual-chip per Galaxy S26 e focus sulle differenze prestazionali

Secondo le indiscrezioni più accreditate, Galaxy S26 e S26 Plus arriveranno con una doppia configurazione: Exynos 2600 o Snapdragon 8 Elite Gen 5, in base al mercato di destinazione. Il modello Galaxy S26 Ultra dovrebbe invece mantenere un’esclusiva Qualcomm a livello globale, seguendo una strategia già vista in passato.

Per quanto concerne il confronto tecnico, gli Snapdragon hanno generalmente offerto prestazioni più elevate in termini di potenza pura, mentre gli Exynos si sono distinti per l’attenzione all’efficienza energetica. Il nuovo Exynos 2600 potrebbe però cambiare lo scenario, grazie a una serie di miglioramenti attesi: CPU ARM di nuova generazione, GPU AMD e soprattutto un processo produttivo a 2 nm, potenziale chiave per un salto avanti sia nei consumi sia nelle prestazioni complessive.

La sfida tecnica tra Exynos 2600 e Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà quindi uno dei temi più interessanti della prossima generazione Galaxy.