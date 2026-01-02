Samsung: soundbar e speaker Wi-Fi tra le novità presentate al CES 2026

Samsung Electronics, alla fine del 2025, ha anticipato le novità audio che verranno svelate al CES 2026 di Las Vegas. L’azienda coreana punta a fare del suono un’esperienza quotidiana, ovunque in casa, non solo davanti alla TV. Al centro della nuova offerta c’è la serie Q di soundbar, da sempre simbolo dell’eccellenza Samsung. L’HW-Q990H, modello top di gamma, promette un audio simile a quello di una sala cinematografica grazie a tecnologie come Sound Elevation, che posiziona i dialoghi al centro dello schermo. E Auto Volume che elimina gli sbalzi di volume tra scene diverse. L’installazione rimane compatta: la barra principale, gli speaker posteriori e un subwoofer compatto con doppio driver da 8 pollici garantiscono bassi profondi senza ingombri eccessivi. Mentre i canali up-firing e la calibrazione automatica basata su intelligenza artificiale ampliano la scena sonora.

Samsung punta sul suo ecosistema audio al CES 2026

Per chi cerca design e versatilità in un unico prodotto, l’azienda propone HW-QS90H, una soundbar all-in-one che si adatta automaticamente all’orientamento grazie a un sensore giroscopico. Con sistema 7.1.2 e 13 driver, elimina la necessità di un subwoofer separato, rendendola perfetta anche per spazi più ridotti.

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Non mancano le novità wireless: Music Studio 5 e Music Studio 7 uniscono estetica e prestazioni. Il modello più grande, Music Studio 7, offre un’esperienza immersiva con configurazione 3.1.1 canali e supporto audio ad alta risoluzione fino a 24 bit/96 kHz. Music Studio 5, più compatto, bilancia qualità sonora e integrazione nell’arredo.

Al centro di tutte le soluzioni c’è l’evoluzione di Q-Symphony, che permette di collegare fino a cinque dispositivi a una TV Samsung, ottimizzando il suono in base alla stanza. La gestione avviene tramite l’app SmartThings, che diventa il controllo centrale. Samsung non si limita a migliorare la qualità audio: vuole che la casa stessa diventi un palcoscenico, trasformando ogni contenuto multimediale in un’esperienza coinvolgente e su misura. Non resta che attendere il CES 2026 per scoprire le novità in arrivo per l’universo Samsung.