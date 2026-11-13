Gemini 4 Hydrogen: il Flash di Google è 2,5 volte più rapido

Google accelera sul fronte dell’intelligenza artificiale e presenta Gemini 4 Hydrogen, il nuovo modello della categoria Flash pensato per offrire velocità ed efficienza. Il debutto arriva a pochi giorni di distanza da quello di Gemini 4 Argon e Gemini 4 Carbon, segno che il ritmo dei lanci a Mountain View si è fatto decisamente più serrato. E il nuovo arrivato non passa inosservato, visto che la classifica di Vals AI lo indica come il modello più economico e più rapido tra i primi sei.

La disponibilità è ampia fin da subito. Gemini 4 Hydrogen è accessibile in tutti i livelli di Google AI Studio, tramite la Gemini API, in Gemini per le aziende, nell’app Gemini e in Google Search. A questi si aggiungono gli abbonati paganti di Google AI Pro e Ultra all’interno di Google Antigravity.

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Gemini 4 Hydrogen: Sundar Pichai punta tutto sulla velocità

A presentare il modello ci ha pensato direttamente Sundar Pichai, che ne ha sottolineato la vocazione pratica. Secondo il numero uno di Google, Hydrogen porta un’intelligenza all’avanguardia a disposizione di tutti ed è stato costruito per garantire rapidità ed efficienza nelle attività quotidiane, nella programmazione e nei flussi di lavoro basati su agenti.

Il dato che salta all’occhio riguarda il confronto con la generazione precedente. Rispetto a Gemini 3.8 Flash, il nuovo sistema porta a termine i compiti 2,5 volte più velocemente. Pichai ha poi evidenziato la presenza di quattro livelli di ragionamento, una scelta che permette di attendere e pagare solo per la profondità di analisi realmente richiesta da ciascuna attività. Niente sprechi insomma, almeno nelle intenzioni.

Anche la velocità di generazione è notevole, con circa 200 token al secondo in uscita. Un valore che rende il modello particolarmente adatto agli scenari in cui le risposte devono arrivare senza tempi morti.

Il confronto con Claude Sonnet 5.5 e GPT 6.1

Stando ai risultati diffusi da Google, Gemini 4 Hydrogen supera Claude Sonnet 5.5 di Anthropic e GPT 6.1 Terra di OpenAI in quasi tutte le categorie prese in esame. Un risultato di rilievo per un modello che, almeno sulla carta, nasce per essere leggero e veloce più che per inseguire il primato assoluto.

Nell’Artificial Analysis Intelligence Index il nuovo modello raggiunge un punteggio di 54 con il livello di ragionamento xhigh. Si colloca così appena un punto sotto Claude Sonnet 5.5 nella configurazione max e GPT 6.1 Sol anch’esso in versione max, mentre stacca di quattro punti Gemini 4 Argon nella modalità high.

Poi c’è la questione economica, che per molti sviluppatori conta parecchio. Il prezzo fissato da Google è di circa 1,30 euro per ogni milione di token in ingresso e di circa 6,50 euro per ogni milione di token in uscita. Al livello xhigh, per svolgere uno stesso compito con un’intelligenza quasi equivalente, Hydrogen costa circa il 32% di quanto richiesto da Claude Sonnet 5.5 in modalità max. Il quadro cambia però guardando a OpenAI, perché rispetto a GPT 6.1 Sol max la spesa per lo stesso compito risulta all’incirca 2,5 volte superiore.

La graduatoria di Vals AI conferma comunque il buon posizionamento del modello Flash di Google. Hydrogen viene definito il più economico e il più veloce tra i primi sei classificati, una top 6 che ora è composta interamente da modelli di Anthropic e Google. OpenAI deve accontentarsi dell’ottava posizione con GPT 6 Astra, piuttosto staccato rispetto al gruppo di testa.

Fonte: TecnoAndroid